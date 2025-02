Pedro Sánchez usó el escándalo cripto de Milei para cruzar al líder del PP: "Engaño colosal"

Durante un discurso en el Parlamento, el mandatario español mencionó al libertario, con quien tuvo varios cortocircuitos desde que Milei asumió el control del Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 2023, para realizar una analogía sobre la política impulsada por Núñez Feijoó en España.

De esa manera, Sánchez se refirió al escándalo que se generó en Argentina con un posteo de Milei en sus redes sociales a las 7 de la tarde del pasado viernes. Lo que sucedió fue que el Presidente promocionó un proyecto de inversión en criptomonedas para "fondear" a pequeñas empresas, lo que provocó un furor fugaz, subió su precio y tras recaudar millones de dólares se desplomó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sanchezcastejon/status/1892133641611809169&partner=&hide_thread=false Señor Feijóo, usted ha sido para la política española lo que la criptomoneda $Libra ha sido para los votantes del señor Milei: un colosal engaño.



España no merece la oposición que usted hace. pic.twitter.com/yx85z0fox5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 19, 2025

Tras las críticas contra el líder de la oposición, Sánchez cosechó un fuerte aplauso de los presentes, mientras que la transmisión oficial enfocaba a Núñez Feijoó, quien se podía observar visiblemente incómodo.

En ese contexto, el mandatario español arremetió contra su opositor: "Usted vino aquí, se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado".

"Lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Poch y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es defender a la señora (Isabel Díaz) Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia", sentenció.

Y cerró: "Señor Feijoó, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace".

FUENTE: Clarín