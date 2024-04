Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno español tras amagar con una renuncia

Repercusiones Como en Argentina, el Superclásico de España tuvo una gran polémica: el Barça no descarta pedir que se repita

Sánchez había anunciado el miércoles en una sorpresiva carta que cancelaba todos sus compromisos públicos hasta el lunes para revelar si dimitiría o no, a causa de los ataques de la oposición a su esposa, Begoña Gómez, por su presunta relación profesional con empresas que recibieron ayudas públicas.

Las explicaciones de Pedro Sánchez

Sánchez ha hecho hincapié en la catarsis del PSOE el pasado sábado, cuando dirigentes y militantes confluyeron a las puertas del cuartel general de los socialistas para suplicar a Sánchez que se quedara. “Exigir resistencia incondicional es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella”. “Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos. Gracias a la movilización social, que ha influido en mi decisión”, ha señalado el secretario general del PSOE.

“Asumo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe. Esto no va del destino de un dirigente particular. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública”, ha lanzado. En un nuevo giro de guion, Sánchez ha llamado a “defender la democracia”: “Pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo. Los males que nos aquejan forman parte de un movimiento mundial. Mostremos al mundo cómo se defiende la democracia”.

FUENTE: Clarín e Infobae