Pedro Sánchez habría intercedido ante el País para editar la entrevista a Alberto Fernández

Todos los argentinos estaban en vilo esperando este viernes que el ex presidente Alberto Fernández diera una entrevista al diario español El País para contar su versión de los hechos en el escándalo por violencia doméstica contra la ex primera dama que sacude a la Argentina. Sin embargo, dicha entrevista se postergó hasta las últimas horas de este lunes por un motivo que no es menor.

Según el veterano ex jefe de investigación de El País de España, José Antonio Hernández, el medio “puso una excusa barata” para no publicar la nota que buscaba blanquear la imagen de Alberto Fernández. Desde el diario español afirman que el motivo por el que se postergó la publicación fue porque no hubo oportunidad para recabar la versión de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en base a un supuesto "protocolo de género".