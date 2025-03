Países de Europa enviarán tropas a Ucrania: para Rusia es una declaración de guerra

En ese sentido, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha expresado que el envío de tropas a Ucrania propuesto por Europa desembocaría en una situación que "no puede permitirse".

Lavrov ha comparado la medida con una declaración directa de guerra subrayando que supondría "una implicación directa, oficial y sin tapujos de los miembros de la OTAN en la guerra contra Rusia".

En cualquier caso, esa idea propuesta por Starmer de enviar soldados a Ucrania no cuenta aún con un amplio respaldo en la Unión Europea. España, por ejemplo, ha expresado que todavía es pronto para debatir acerca de esa clase de acciones.

En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que "me parece prematuro hablar de fuerzas de paz cuando todavía no hay paz y cuando todavía no sabemos si a lo que algunos llaman paz no es más que un mero alto el fuego que se va a cronificar o que, todavía peor, sea simplemente un paréntesis entre dos guerras".