¿Osos truchos?: acusan a un zoo de China de poner en jaulas a personas disfrazadas

Las denuncias indicaban que en realidad se trataría de personas disfrazadas de animales.

De acuerdo al diario inglés The Guardian, esto obligó al propio lugar a publicar un comunicado, en el cual aseguraron que se trataba de animales reales.

“Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso”, indicaron.

Chinese zoo forced to deny bear is a human in costume