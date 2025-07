Murió Julian McMahon, actor de Nip/Tuck y Fantastic Four, a los 56 años

Julian McMahon, reconocido por sus papeles en exitosas series como Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted y por interpretar al villano Doctor Doom en las películas de Fantastic Four de los años 2000, falleció el 2 de julio en Clearwater, Florida, a los 56 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Kelly McMahon, a través de un comunicado difundido por el medio Deadline.

Nacido en Sídney, Australia, el 27 de julio de 1968, era hijo de Billy McMahon, primer ministro del país oceánico entre 1971 y 1972. Comenzó su carrera como modelo y debutó en televisión con la telenovela The Power, the Passion en 1989. Luego se unió a la serie australiana Home and Away antes de dar el salto a Hollywood.

En Estados Unidos, fue parte del elenco de la telenovela Another World y de la serie policial Profiler. Su popularidad creció al interpretar a Cole Turner, un demonio recurrente en Charmed, y se consolidó definitivamente como protagonista en Nip/Tuck, donde interpretó al cirujano Christian Troy. Este papel le valió una nominación al Globo de Oro y el reconocimiento internacional.

En los últimos años, lideró el elenco de FBI: Most Wanted como Jess LaCroix y participó en producciones como Marvel’s Runaways y la serie de Netflix The Residence, donde interpretó a un primer ministro australiano, su último papel en pantalla.

En cine, encarnó al Doctor Doom en Fantastic Four (2005) y su secuela de 2007, además de participar en películas como Premonition, RED, Paranoia y Swinging Safari. Su carrera abarcó más de tres décadas y lo posicionó como un actor versátil tanto en televisión como en la gran pantalla.

El productor Dick Wolf, creador de la franquicia FBI, lamentó su fallecimiento: “Esta es una noticia impactante. Todos en Wolf Entertainment estamos profundamente apenados por la muerte de Julian y expresamos nuestras condolencias a toda su familia”.