Mirá la histórica entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin

Al principio de la entrevista, Putin dio "una breve reseña histórica" sobre la creación y desarrollo de Rusia y Ucrania y sus relaciones. Dijo que Rusia empezó a formarse como Estado centralizado en el año 862 y posteriormente se desarrolló como un Estado con dos centros: uno en Kiev y otro en Nóvgorod.

Tras la fragmentación de Rus, empezó a formarse un Estado centralizado con capital en Moscú, mientras que los territorios del sur, que incluían a Kiev, tendían hacia el centro de Europa, hacia el Gran Ducado de Lituania, que luego se unió con el Reino de Polonia. Los polacos ejercían influencia en esos territorios meridionales y trataban duramente a la población. Fue por ello que los habitantes de esas tierras empezaron a luchar por sus derechos y se dirigieron a Moscú para que los tomara bajo su control. En el transcurso de la historia, los territorios en la orilla izquierda del río Dnepr, incluido Kiev, se convirtieron en parte de Rusia, mientras que las tierras a la derecha orilla del Dnepr quedaron como parte del Estado polaco. "Durante el reinado de Catalina II, Rusia recuperó todas sus tierras históricas, incluidas las del sur y el oeste", señaló Putin.

"Y antes de la Primera Guerra Mundial, aprovechando estas ideas de ucranianización, el Estado Mayor austriaco empezó a promover muy activamente la idea de Ucrania y la ucranianización. Está muy claro por qué: porque en vísperas de la guerra mundial, por supuesto, había la intención de debilitar al enemigo potencial, había un deseo de crear condiciones favorables para sí mismos en la franja fronteriza. Y esta idea, que algún día nació en Polonia, de que los habitantes de este territorio no son completamente rusos, son supuestamente un grupo étnico especial, ucranianos, empezó a ser promovida por el Estado Mayor austriaco", dijo Putin.

El jefe de Estado ruso hizo hincapié en que, durante la formación de la Unión Soviética en 1922, los bolcheviques "crearon la Ucrania soviética, que hasta entonces no existía en absoluto".

Expansión de la OTAN

Putin destacó que fueron las autoridades de Rusia las que iniciaron el proceso de disolución de la URSS. En opinión del presidente ruso, hubo varias razones para ello. La primera fue que los líderes de Rusia pensaban que "las bases fundamentales de las relaciones entre Rusia y Ucrania", como la historia, la religión, la cultura común, constituyen "la base de la inevitabilidad de nuestras relaciones buenas".

Otra razón fue que las autoridades rusas pensaban que, tras la disolución de la URSS, ya no había "líneas divisorias de carácter ideológico" y el fin de la Unión Soviética se entendería en Occidente como "una propuesta de cooperación y alianza". Después de 1991, Rusia esperaba unirse al mundo occidental, pero "nos engañaron" y, a continuación, se produjeron cinco olas de expansión de la OTAN, destacó Putin.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sepa_mass/status/1755749225323761805&partner=&hide_thread=false Putin a Carlson: “Fue Estados Unidos quien abrió la caja de Pandora”



Putin sobre las relaciones con EE.UU. en la entrevista de Carlson: “Cuando Yeltsin se pronunció a favor de Yugoslavia, EE.UU., violando el derecho internacional, comenzó el bombardeo de Belgrado”. pic.twitter.com/2zSZZ7dH5R — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

Al ser preguntado sobre los motivos de Occidente para negarse a acercarse a Rusia, el mandatario dijo que "solo puede adivinarlos", agregando que estos incluyen el hecho de que Rusia "es un país demasiado grande" que tiene su propia opinión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sepa_mass/status/1755755284264345946&partner=&hide_thread=false Putin discute la seguridad europea con Tucker Carlson



''Si la OTAN se expande, todo será igual que en la Guerra Fría'': Vladímir Putin en la entrevista a Tucker Carlson dice que el político alemán Egon Bahr tenía razón, pero nadie le hizo caso. pic.twitter.com/59DrUItkjD — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

Putin recordó que la OTAN se estuvo expandiendo, incluyó a los países bálticos, toda la Europa oriental y llegó hasta Ucrania, prometiendo en 2008 a este país y a Georgia que las puertas del bloque estaban abiertas para ellos. En ese contexto, Putin explicó que los presidentes ucranianos contaban con el apoyo del electorado "que tenía una actitud positiva hacia Rusia" y recordó que Moscú cooperó con el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich cuando durante su mandato se planteó la cuestión de la asociación de Ucrania con la Unión Europea.

Rusia "siempre ha sido muy leal" al respecto, pero el tratado sobre esta asociación resultó ser "un problema" para Moscú, ya que los dos países contaban con un espacio de comercio libre y "fronteras aduaneras abiertas", pero, de acuerdo con el pacto, Ucrania debía abrir sus fronteras a la UE. Ante esta situación, Rusia prometió cerrar sus fronteras y Yanukóvich les dijo a sus colegas europeos que necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre la asociación. "Tan pronto como dijo eso, comenzaron las acciones destructivas de la oposición apoyadas por Occidente y todo llevó al Maidán y al golpe de Estado en Ucrania", destacó el jefe de Estado ruso.

"En 2008 abrieron las puertas de la OTAN a Ucrania, en 2014 llevaron a cabo un golpe de Estado y empezaron a perseguir a los que no reconocieron el golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, crearon una amenaza para Crimea, que nos vimos obligados a tomar bajo nuestra protección, iniciaron una guerra en Donbass".

En ese contexto, preguntó cómo podía Rusia no mostrar preocupación por estos acontecimientos. "Eso habría sido un descuido criminal por nuestra parte", afirmó.

Conflicto armado y desnazificación de Ucrania

El presidente ruso señaló que "el desencadenante de los últimos acontecimientos" fue que las autoridades de Ucrania admitieron que no planeaban cumplir los Acuerdos de Minsk, firmados en 2014 para trazar un plan de solución pacífica para la situación en Donbass.

Al ser preguntado sobre si informó a EE.UU. de su disposición de "actuar" si continuaba el bombeo de armas a Ucrania, Vladímir Putin respondió: "Estuvimos hablando de ello todo el tiempo".

"Fueron ellos quienes iniciaron la guerra en 2014. Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra. Y no la empezamos en 2022, esto es un intento de terminarla".

Rusia aún no ha logrado sus objetivos en la operación especial en Ucrania, porque uno de ellos es la desnazificación, la prohibición de todo tipo de movimientos neonazis, declaró Putin. Preguntado por el significado del término 'desnazificación', el dirigente ruso explicó que, en su búsqueda de una identidad, Ucrania ha dado prioridad a los "falsos héroes que colaboraron con Hitler".

En cuanto a la definición y necesidad de "desnazificación", Putin dijo que a principios del siglo XIX, cuando aparecieron los teóricos de la independencia y la soberanía de Ucrania, partían del hecho de que una Ucrania independiente debería tener con Rusia unas relaciones buenas y amistosas, pero debido al desarrollo histórico y a que estos territorios durante mucho tiempo formaron parte de la Mancomunidad Polaco-Lituana, el pueblo se enfrentó a la cuestión de encontrar una identidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sepa_mass/status/1755765342536700067&partner=&hide_thread=false Putin dice que no recuerda la última vez que habló con Biden



Putin recuerda que le dijo a Biden antes de la operación militar especial que EE.UU. estaba cometiendo un error de escala histórica al apoyar lo que estaba ocurriendo en Ucrania y empujar a Rusia. pic.twitter.com/0PuxoAUOQl — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

"Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista empezó a cooperar con Hitler, creyendo que éste les traería la libertad. Las tropas alemanas, incluso las tropas de las SS, delegaron a los colaboradores que cooperaron con Hitler el trabajo más sucio de exterminio de la población polaca y la población judía", continuó Putin.

Según él, en Ucrania personas como Stepán Bandera y Román Shujévich fueron convertidas en héroes nacionales. "Estas personas exterminaron a polacos, judíos y rusos. Es necesario acabar con esta práctica y esta teoría", insistió el presidente ruso.

A la pregunta de cómo extinguir el "fuego del nacionalismo ucraniano" 80 años después de la muerte de Hitler, el presidente ruso respondió: "Usted dice: Hitler murió hace 80 años. Pero su causa sigue viva. Los que exterminaron a judíos, rusos y polacos están vivos. Y el presidente, el actual presidente de la actual Ucrania, le aplaude en el Parlamento canadiense".

Por tanto, no puede decirse que las autoridades ucranianas hayan "desarraigado completamente esta ideología", añadió. "Esto es lo que entendemos por desnazificación. Tenemos que deshacernos de las personas que mantienen vivas esta teoría y esta práctica e intentan preservarlas", concluyó.

Perspectivas de las negociaciones con Ucrania

Putin dijo que Moscú nunca se ha negado a llevar a cabo negociaciones sobre la resolución del conflicto en Ucrania, mientras que Vladímir Zelenski emitió un decreto que prohíbe negociar con Rusia. "¿Cómo negociaremos si él se lo prohibió a sí mismo y se lo prohibió a todos los demás? Sabemos que [Zelenski] está presentando algunas ideas sobre la resolución [del conflicto]. Pero para ponerse de acuerdo en algo es necesario dialogar, ¿no?", señaló.

Al mismo tiempo, el mandatario ruso recordó que las negociaciones que Moscú y Kiev entablaron poco después del inicio del operativo militar ruso en febrero de 2022 "llegaron a un nivel muy alto" en cuanto al acuerdo sobre las posiciones de ambas partes y "estaban casi terminadas".

"Pero después de que retiráramos las tropas de Kiev, […] Ucrania desechó todos estos acuerdos y tuvo en cuenta las instrucciones de los países occidentales —países europeos y Estados Unidos— de luchar contra Rusia hasta el final", destacó Putin.

Carlson quiso saber cuándo fue la última vez que Putin habló con su homólogo de EE.UU., Joe Biden, a lo que el jefe de Estado ruso admitió: "No recuerdo cuándo hablé con él. No me acuerdo, se puede buscar".

Putin recordó que, antes de la operación militar especial, le dijo a Biden que EE.UU. estaba cometiendo un error "de escala histórica" al apoyar lo que estaba ocurriendo en Ucrania y empujar a Rusia.

¿Tiene Zelenski libertad para negociar con Rusia?

En el marco de la entrevista, Carlson preguntó también a Putin si Zelenski dispone de la libertad necesaria para participar en las negociaciones con Rusia. "Creo que la tiene, al menos la tenía", dijo, agregando que el mandatario ucraniano "llegó al poder con las expectativas de la población ucraniana de que llevaría a Ucrania a la paz".

En opinión de Putin, tras la llegada al poder, Zelenski entendió dos cosas. "En primer lugar, es mejor no pelear con los neonazis y los nacionalistas, porque son agresivos y muy activos, se puede esperar cualquier cosa de ellos. Y, en segundo lugar, Occidente, liderado por Estados Unidos, los apoya y siempre apoyará a quienes luchan contra Rusia: es rentable y seguro. Así que adoptó la postura adecuada, a pesar de la promesa a su pueblo de detener la guerra en Ucrania. Engañó a sus votantes", dijo.

"Una amenaza rusa imaginaria"

El mandatario ruso destacó que los países miembros de la OTAN "intentan asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria" a la hora de hablar sobre la posibilidad de un conflicto nuclear.

El líder ruso enfatizó que Moscú no tiene absolutamente "ningún interés" en atacar a Polonia o Letonia, en respuesta a una pregunta de Carlson sobre un hipotético escenario que pudiera obligar a Rusia a enviar sus tropas a esos países. "Solo en un caso: si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué necesitamos esto? Simplemente no tenemos ningún interés", precisó.

Putin también destacó que los comentarios de ciertos funcionarios estadounidenses de que sus soldados se verán obligados a luchar en Ucrania si se detiene la financiación de Kiev es "una provocación, es más, una provocación barata".

"No entiendo por qué los soldados estadounidenses tienen que luchar en Ucrania. Allí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayoría de los mercenarios son de Polonia, en segundo lugar están los mercenarios de Estados Unidos, en tercer lugar están los de Georgia. Si alguien desea enviar tropas regulares, esto ciertamente pondrá a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Es obvio", señaló.

"¿Estados Unidos necesita esto? ¿Para qué? ¡A miles de kilómetros de su territorio nacional! ¿No tienen nada que hacer? Hay muchos problemas en la frontera, problemas con la migración, problemas con la deuda nacional: más de 33 billones de dólares. ¿No hay nada que hacer, hay que luchar en Ucrania?".

Explosión de los Nord Stream

Durante la entrevista, Putin señaló la implicación de Washington en la explosión de los gasoductos Nord Stream.

"¿Quién voló el Nord Stream?", preguntó el comunicador estadounidense al mandatario. "Ustedes, por supuesto", no dudó en responder Putin. "Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream", bromeó Carlson. "Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA tal coartada no la tiene", contestó el presidente ruso.

"No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice: busca al que esté interesado. Pero, en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados: quién está interesado y quién puede [hacerlo]", declaró el presidente ruso.

Al responder sobre por qué Rusia no quiere presentar sus pruebas recopiladas por sus servicios secretos sobre el sabotaje en los gasoductos y "ganar en esta guerra de propaganda", Putin indicó que es "muy difícil" vencer en esa batalla a EE.UU. debido a que Washington "controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos europeos".

Asimismo, Carlson le preguntó a Putin sobre el silencio de Alemania acerca de la implicación de la OTAN en la explosión de los gasoductos, pese a haber sufrido un golpe en su economía como consecuencia del sabotaje. De acuerdo con el presidente, las actuales autoridades alemanas "no se guían por los intereses nacionales, sino por los intereses del Occidente colectivo; de lo contrario, es difícil explicar la lógica de sus acciones o inacción".

El caso del periodista de WSJ detenido por espionaje

Carlson preguntó también sobre el caso del periodista estadounidense Evan Gershkovich, del diario The Wall Street Journal, que se encuentra en detención preventiva en Rusia por cargos de espionaje a favor de Washington. Quiso saber si Rusia podría liberarlo como gesto de buena voluntad. "A nuestros gestos de buena voluntad nadie ha respondido nunca con gestos similares. Pero, básicamente, estamos dispuestos a hablar de que no excluimos que podamos hacerlo con un movimiento de acercamiento de nuestros socios", respondió.

Comentando el caso, Putin destacó que "si una persona obtiene información secreta y lo hace sobre una base conspirativa, se llama espionaje. Eso es exactamente lo que hacía él: obtenía información clasificada, secreta". Gershkovich "estaba trabajando en interés de los servicios especiales estadounidenses y algunas otras estructuras", enfatizó el presidente ruso.

Con información de RT