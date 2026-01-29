jueves 29 de enero 2026

Comercio electrónico bajo la lupa

Mercado Libre vs. Temu: la Corte Suprema intervendrá por publicidad engañosa

La disputa judicial por descuentos imposibles y promociones ocultas dejó el caso trabado en los tribunales. Ahora, la Corte definirá qué fuero debe avanzar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomará intervención en la denuncia que Mercado Libre presentó contra la plataforma china Temu por publicidad engañosa y prácticas que generan falsas expectativas en los consumidores.

El conflicto comenzó en julio de 2025, cuando la empresa de Marcos Galperín presentó ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, una denuncia administrativa contra Temu por competencia desleal. Desde entonces, ningún tribunal se había declarado competente para atender la demanda.

Mercado Libre sostiene que Temu ofrecía descuentos de hasta el 100% y promociones difíciles de concretar sin cumplir “condiciones ocultas”, lo que “induciría a error a los consumidores y afectaría las reglas de competencia”. Tras la denuncia, el Ministerio de Economía sancionó a la firma china y le prohibió difundir publicidad de este tipo.

La empresa apeló la decisión y llevó el caso a la Justicia, alegando que la sanción se impuso de manera irregular y que se vulneraron sus derechos de defensa. Sin embargo, el expediente quedó trabado en un conflicto de competencia entre el fuero Civil y Comercial Federal y el fuero Contencioso Administrativo Federal. Ninguno de los tribunales asumió la causa, generando un verdadero laberinto judicial.

Ahora, la Corte Suprema intervendrá para determinar qué fuero debe continuar con la tramitación del expediente.

El trasfondo del conflicto

En noviembre pasado, Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre en Argentina, pidió al Gobierno medidas para regular a las plataformas chinas Shein y Temu y “nivelar la cancha”. En ese momento aseguró que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten”.

El Ejecutivo advirtió que la llegada masiva de productos de bajo costo desde China amenaza a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre. Sin embargo, desde la compañía aclararon que la denuncia no tiene un objetivo comercial general, sino que se enfoca en prácticas de publicidad engañosa.

La denuncia detalla que los descuentos extremos —80%, 90%, 100% e incluso productos “gratis”— generan expectativas falsas en los consumidores y solo pueden concretarse si se cumplen condiciones que no se informan desde el inicio. Además, cuestiona la existencia de “condiciones ocultas o tardías”, como montos mínimos de compra o costos adicionales, incluidos los envíos.

La presentación también critica la llamada “gamificación engañosa”, mediante sorteos y dinámicas lúdicas como la “ruedita”, que prometen premios pero suman requisitos poco claros y ejercen presión psicológica para que los usuarios continúen interactuando y finalicen la compra.

