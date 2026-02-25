miércoles 25 de febrero 2026

Declaraciones

"Más fuerte que nunca": Trump calificó su propia gestión en EE.UU

El presidente estadounidense remarcó los hitos que ha logrado hasta el momento en su segundo mandato.

Por Agencia NA
donald trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció esta noche en el Capitolio su discurso del Estado de la Unión, durante el cual hizo un repaso de sus trece meses, elogió su propia gestión, y afirmó que su país "está más fuerte que nunca".

"El estado de nuestra Unión es sólido, nuestro país está ganando nuevamente", dijo el mandatario, y añadió que heredó "una gran crisis", cuando asumió el 20 de enero del año anterior: "había una frontera abierta, guerras, caos, pero logramos una transformación como nunca antes".

Asimismo, advirtió que "nunca volveremos al lugar donde estábamos antes, hoy las fronteras son más seguras, los ingresos no paran de subir. la economía es pujante y la inflación está bajando. Ahora nuestros enemigos están asustados, Estados Unidos es el país más atrayente del mundo y el más importante en la faz de la Tierra".

También destacó que "se están abriendo fábricas y se recupera el sector del petróleo gracias a nuestros aliados de Venezuela", en referemcia a la rciente incursión de las tropas estadounidenses, que arrestaron al expresidente Nicolás Maduro.

El Estado de la Unión es la intervención anual en la que el presidente se dirige al Congreso en pleno para exponer la situación del país y sus prioridades legislativas, a trece meses de haber iniciado su segundo mandato en la Casa Blanca, ya que anteriormente había ocupado el cargo entre 2017 y 2021.

La Constitución estadounidense establece que el presidente debe informar periódicamente al Congreso sobre el estado del país y recomendar medidas que considere necesarias, aunque no fija una fecha específica para hacerlo

El mensaje del magnate se dio en un contexto de fuerte polarización política en Washington, con debates abiertos sobre inmigración, amenazas arancelarias, una opinión pública cada vez más pesimista sobre la economía y la tensión con Irán, entre otros puntos.

Trump habló ante el Congreso tras aceptar la invitación formal del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acompañado por su vicepresidente James David Vance. En el recinto también estaban miembros del gabinete, jueces de la Corte Suprema, jefes militares y representantes del cuerpo diplomático.

