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Seguridad

Los detalles del plan a 10 años de Uruguay para combatir la violencia y el crimen organizado

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha lanzado el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035, una ambiciosa hoja de ruta que busca transformar la protección ciudadana mediante setenta y nueve acciones estratégicas.

Por Guido Berrini
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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, presentó formalmente el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una ambiciosa estrategia de Estado diseñada para transformar la gestión de la seguridad en el país durante la próxima década. El plan, impulsado por el Ministerio del Interior, propone pasar de respuestas fragmentadas a una política integral basada en la evidencia, la prevención y la inteligencia policial.

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Un enfoque participativo y basado en datos

La elaboración de esta hoja de ruta no fue aislada; implicó más de 150 horas de intercambio y la participación de 79 instituciones de los ámbitos público, privado, académico y social. "La seguridad es un derecho de todos", afirmó el mandatario durante la presentación en Montevideo, subrayando que el plan contempla 79 acciones estratégicas, más de 130 medidas concretas y 10 reformas normativas fundamentales para enfrentar los desafíos actuales del crimen organizado.

Ejes prioritarios: Vida, género y lucha contra el narcotráfico

El documento establece prioridades claras para reducir la violencia en el territorio:

  • Protección de la vida: Se busca reducir drásticamente los homicidios, especialmente en zonas críticas, incrementando su esclarecimiento para disminuir la impunidad.
  • Mujeres e infancias: El plan pone el foco en la disminución de la violencia basada en género y la protección de las víctimas mediante un mejor acceso a la justicia y detección temprana.
  • Combate al crimen organizado: Las acciones se centrarán en desarticular redes de narcotráfico, perseguir el dinero ilícito y reforzar el control de fronteras con la participación de las Fuerzas Armadas.
  • Control de armas: Se implementarán medidas para mejorar la trazabilidad de armas y municiones, endureciendo las sanciones por tráfico ilícito.

Fortalecimiento policial y tecnología de vanguardia

Para la ejecución del plan, el Gobierno anunció el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional mediante formación continua y la incorporación de más de 2.000 nuevos efectivos. Asimismo, se apuesta fuertemente a la tecnología, utilizando sistemas de videovigilancia e identificación facial para el monitoreo en tiempo real, en coordinación con otros ministerios como los de Transporte y Salud.

Reforma penitenciaria y prevención

El plan no solo se enfoca en la represión del delito, sino también en la prevención y la rehabilitación. Se contempla la construcción de nuevas cárceles para reclusos de alto riesgo y el fortalecimiento de programas de inserción educativa y laboral para reducir la reincidencia.El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que esta planificación ya se apoya en resultados preliminares positivos, señalando que en 2025 se registró una disminución de los homicidios y de los delitos contra la propiedad. Con esta estrategia a largo plazo, el Estado uruguayo busca dar una respuesta contundente a una de las principales preocupaciones históricas de su ciudadanía.

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