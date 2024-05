¡Locura total!: organizan una pelea de MMA entre un hombre y dos mujeres

Embed - https://www.tiempodesanjuan.com/el-mundo/locura-total-organizan-una-pelea-mma-un-hombre-y-dos-mujeres-n376325 La Sala Polivalente de Bucarest fue el escenario de un controvertido evento organizado por la compañía RXF (Real Xtreme Fighting), que generó gran polémica en Europa. En el marco de la gala de peleas RXF46 MMA, se destacó un brutal combate que enfrentó a un hombre contra dos mujeres, generando opiniones divididas y críticas contundentes. #tiempodesanjuan @tiempodesanjuan https://www.tiempodesanjuan.com/el-mundo/locura-total-organizan-una-pelea-mma-un-hombre-y-dos-mujeres-n376325 La Sala Polivalente de Bucarest fue el escenario de un controvertido evento organizado por la compañía RXF (Real Xtreme Fighting), que generó gran polémica en Europa. En el marco de la gala de peleas RXF46 MMA, se destacó un brutal combate que enfrentó a un hombre contra dos mujeres, generando opiniones divididas y críticas contundentes. #tiempodesanjuan sonido original - Tiempo de San Juan

“¡Espectáculo total! Son chicas valientes. Han recibido un duro golpe y son valientes. ¡Todo el Salón de Usos Múltiples está de pie!”, gritaban los relatores de la velada, según replicó el periódico local Gazeta Sporturilor. “¡Aplausos! Tengo la piel de gallina. Nadie tendrá un apoyo como ‘Perversul’”. Estos comentarios continuaron alimentando la polémica del evento, con frases como: “¡Ni siquiera él sabe ya dónde pega! ¡Guau! ¡Roxana uu está en el suelo! Ahora se dirige amenazadoramente hacia Bettyshor. ¡Qué locura hay en el pasillo!”.

Los espectadores, los cuales muchos pagaron sus entradas directamente en la boletería del recinto, filmaron la pelea desde las gradas y luego las compartieron a través de las redes sociales, mientras que otros pudieron seguir el combate a través de sistema PPV (pague para ver).

Repudio en Europa

El citado diario Gazeta Sporturilor, que definió como “escandalosas” las imágenes de la pelea, habló con los involucrados, incluyendo a Sebastián Vieru, el organizador de las galas RXF. Vieru defendió el evento argumentando: “Es un espectáculo en el que decidieron participar. No hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer. Es un espectáculo. Es una tendencia mundial. Se lo propusimos y aceptaron.”

Cuando se le preguntó sobre la moralidad de estos combates, Vieru adelantó sus futuros planes: “Pronto vamos a tener una gala con peleas uno contra uno, hombre-mujer. Es una tendencia mundial en este sentido”. Entre otros enfrentamientos, la jornada tuvo un combate dos contra dos a nivel masculino también: “RXF (Real Xtreme Fighting), el organizador de las galas más explosivas de Rumania, vuelve con un espectáculo sensacional. RXF 45 revolucionará el deporte de contacto en nuestro país”, ex la presentación de la empresa organizadora en su canal oficial de YouTube.

El medio también entrevistó a Ionut Pitbull Atodiresei, un conocido atleta rumano con múltiples títulos en kickboxing, quien estaba presente en el evento. Atodiresei expresó: “¡Lo que pasó me parece normal! Las chicas entraron allí para pelear y sabían adónde iban. Es un espectáculo de gala y me parece normal. Tenían contrato, fue su decisión”.

En el lugar se encontraba el presidente de la Federación Rumana de Kempo, una estructura deportiva que organiza en ese país actividades de artes marciales mixtas entre otras especialidades, y se desligó del evento: " Federación Rumana de Kempo no tiene nada que ver con la organización de esta gala. Es un espectáculo de entretenimiento, o al menos así lo promocionan. Ellos lo organizan todo con los participantes y asumen la responsabilidad”, afirmó el hombre identificado como Amatto Zaharia.

Al mismo tiempo se mostró crítico con el suceso: “Desde mi punto de vista, no creo que sea justo, normal ni moral que haya este tipo de enfrentamientos entre hombres y mujeres. No me gusta que un hombre pegue a una mujer y no es en absoluto normal. No hay nada ilegal en este combate, pero no es moral. No me gusta nada y a nadie le gusta ver imágenes así”.

Las redes sociales, en tanto, no tardaron en reaccionar después de que la cuenta oficial de RXF publicara imágenes y videos del combate. Los usuarios compartieron sus opiniones, que en su mayoría fueron críticas. Un usuario afirmó: “Qué vergonzoso”; y otro cuestionó: “¿Cómo puedes como mujer hacer algo así, exponerte así?”.

La indignación se reflejaba en los mensajes de los fans, como el de un aficionado que declaró: “Un desastre y un insulto a los deportes de contacto en Rumanía, vergüenza para los organizadores y quienes permitieron que esto sucediera”. Otro fanático expresó: “¡¿RXF?!… ¡Eres la vergüenza de Rumania. Mi sonrisa cayó horrorizada ante el horror de que el organizador pudiera promover un partido así”.

FUENTE: Infobae