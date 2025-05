Lo que el Cónclave dejó: los votos en números, qué paso con el "papa" negro y otros secretos develados

Elección Segunda fumata negra en el Vaticano: los cardenales aún no logran acordar quién será Papa

El diario francés Le Figaro lo entrevistó en la plaza de San Pedro. Explicó por qué el Colegio Cardenalicio eligió tan rápidamente al cardenal Robert Francis Prevost como sucesor de Francisco.

“¡Tenemos un buen Papa, tenemos un muy buen Papa! Estoy muy, muy feliz, como todo el colegio cardenalicio. Hubo una inmensa unanimidad, una inmensa alegría. Tiene todo un colegio de cardenales detrás de él. ¡Y adelante!”, contó el Cardenal Vesco muy entusiasmado.

A la cuarta votación, el humo blanco apareció en la chimenea, custodiada por dos agresivas y pacientes gaviotas. Una especie que ataca impiadosamente a picotazos a los romanos y a los visitantes de la plaza. El cónclave fue más rápido de “lo que imaginábamos”, dijo el cardenal.

El rol del Espíritu Santo

“No tenía ninguna duda al respecto, pero es cierto que el Espíritu Santo estaba actuando. Durante las congregaciones generales hubo una expresión de diferencia y luego, muy rápidamente, llegó el tiempo de la unidad. Fuimos unánimes. No era necesariamente una conclusión inevitable. Pero vi los planetas alinearse durante el cónclave, sin que necesariamente se intercambiaran palabras. ¡Hoy puedo decir que tenemos un buen Papa, como decimos que es bueno el pan!”, dijo.

Para el cardenal Vesco, el nuevo Papa “es un hombre con una riqueza de experiencia absolutamente colosal. Es un hombre religioso, un hombre que ingresó en la Orden de San Agustín a la edad de 17 años”.

“Siendo yo mismo religioso -siguió-, veo claramente en la carrera del cardenal Prevost que él era un buen soldado”.

“Le pidieron que hiciera una formación, lo enviaron a Perú, después lo enviaron de regreso a Estados Unidos. Fue obispo en Perú y luego, también administrador de una diócesis que tenía problemas. Fue nombrado miembro de la Curia Romana para dirigir el Dicasterio para los Obispos... En el fondo, todo el que habla de él, dondequiera que haya estado, dice cosas buenas de él”, dijo en la entrevista con Le Figaro.

Espíritu de equipo

Pero el cardenal de Argel remarcó una calidad que lo diferenciaba del verticalismo del Papa Francisco: “Creo también que la verdadera dimensión que prevalece es que todos dicen que sabe trabajar en equipo. Es un hombre que sabe tomar decisiones, pero trabajando en equipo”.

El cardenal Vesco ratificó el beatífico y sonriente espíritu que se veía entre los cardenales alienados en los balcones frente a la plaza San Pedro, tras elegir al primer papa norteamericano. Era el mismo que reinaba en la capilla Sixtina.

“Había una alegría evidente y una emoción enorme. No había ningún motivo ulterior, sino sólo una profunda alegría entre todos los cardenales. Es increíble. Pasó muy rápido. Podría incluso haber terminado antes”, relató.

Vesco no lo conocía al nuevo Papa. “Antes del cónclave varias personas me preguntaron qué esperaba de él. Respondí espontáneamente que me gustaría regresar a Argel con el sentimiento de haber dado un buen Papa a la Iglesia. Esto es exactamente lo que está sucediendo". Al día siguiente del (inicio del) cónclave ya sabíamos quién sería, había paz. Sabíamos que esto sucedería durante el día”, relató.

El cardenal Vesco no cree importante que sea el primer Papa norteamericano: “¡No sé nada sobre esto! Porque es un hombre que vivió en Sudamérica, en Perú. También fue superior general de una orden religiosa. Sin embargo, un superior ya no se pertenece a sí mismo y sale al encuentro del mundo entero. Ciertamente, tiene una nacionalidad, pero su identidad es otra que la nacional, especialmente cuando uno es religioso”, dijo a Le Figaro.

El Papa habló de paz, concedió su indulgencia plenaria. Pero para el cardenal, “lo más importante fue esta frase de San Agustín: “Con vosotros soy cristiano y para vosotros obispo”. ¡Espléndido!”.

Cena italiana con el Papa

El Papa los invitó a cenar a Santa Marta, donde durmió. Luego que se reparen los departamentos vaticanos en San Pedro, decidirá si se queda en el ala majestuosa del palacio o vive en Santa Marta, como el Papa Francisco. En Roma tenía su departamento fuera del Vaticano, en la sede de su orden, y conducía su propio auto.

“Después del Habemus Papam, nos reunimos todos en Santa Marta y compartimos una cena buena, amistosa y relajada. Era una comida italiana, con pasta y carne. Hablamos de lo que vivimos”, contó el cardenal François Bustillo, que también concurrió.

El clima del cónclave

"Generalmente pensamos en los cónclaves con reflejos de análisis político. Pero esto no es política. Ahora estoy convencido de ello. La noche de las elecciones, todo el mundo estaba bien. En política siempre hay un ganador y un perdedor. Éste no es el caso aquí. Todos están felices. Hizo una banda sonora magistral y todo el mundo está detrás de él”, dijo.

Luego explicó la cadencia del Cónclave y como llegaron al nombre del nuevo Papa.

“Obviamente había pensado en ello. Ya sabes, al entrar en el cónclave, hay un cierto número de papables que se han preparado para ello. En este sentido, una cosa que me llamó la atención fue ver a quienes legítimamente podían decirse a sí mismos: “Tal vez yo sea el próximo Papa”. No tuvieron más remedio que prepararse para ello. Esto es normal. Y luego, llegan las elecciones y la alegría reina en todas partes. ¿En qué otro mundo se da esta situación?”, dijo.

Comparó este cónclave con el anterior, donde hubo fuertes discrepancias. Algunos creen que hubo pugilato.

“Este cónclave fue muy pacífico. Es una experiencia muy bonita. Este rito es muy hermoso. El primer día sirve de retiro y oración. Se hablaba mucho en las congregaciones generales, necesitábamos sentarnos, necesitábamos tiempo”, dijo

Y siguió: “Tuvimos el Papa adecuado, un hombre sencillo, modesto, pacífico, con perfil de verdadero Papa. Francamente, tenía miedo de conocer demasiado bien al Papa que podría ser elegido y enfrentar demasiadas emociones. Así que hay una sensación de alivio”, relató.

La visión del cardenal Bustillo

Otro francés, el cardenal François Bustillo, obispo de Ajaccio, se dirigió a la Plaza de San Pedro para reaccionar a la elección del nuevo Papa.

“Sentí mucha admiración y compasión por él. Admiración porque es valiente, dijo “sí”. Y compasión porque sabemos que, a partir de este momento, él va a experimentar algo bastante extraordinario, bastante único. Ha dejado su vida personal en pausa y va a vivir una nueva etapa, una nueva vida, dedicándose enteramente a la Iglesia”, dijo el cardenal francés a Le Figaro.

“No hacemos la elección en base al pasaporte. Como dije antes del cónclave, a menudo tenemos una visión eurocéntrica de la Iglesia Católica. Tuvimos un Papa argentino, ahora un Papa norteamericano. Entonces hemos, si me atrevo a decir, descentralizado un poco el poder de la Iglesia Católica, hemos ampliado el horizonte. Estamos muy contentos de saber que este Papa, venido de otro lugar, de lejos, podrá aportar originalidad y frescura a la Iglesia Católica”, dijo.

El Cónclave, según cifras británicas

Según fuentes británicas, Pietro Parolin lideraba hasta el mediodía del jueves, con un conteo que oscilaba entre 45 y 55 votos.

Parolin era considerado uno de los favoritos para el próximo papado. Lo llamaban el "papa sustituto" desde 2013.

En ese momento, Robert Prevost contaba entre 34 y 44 votos. Ante las dificultades para lograr un consenso durante las tres primeras rondas de votación, Parolin se retiró de la contienda y apoyó a Prevost.

Fue este apoyo lo que permitió a Prevost superar la mayoría de dos tercios necesaria (89 votos), y fue elegido el próximo papa.

La ayuda llegó con los votos de cardenales moderados estadounidenses, sudamericanos y europeos.

Qué pasó con los papables africanos y asiáticos

La disputa interna en Asia entre Luis Tagle y Pablo Virgilio David anuló las posibilidades de ambos.

Y África, como el sector más conservador de la Iglesia, nunca estuvo a favor de un cónclave basado en el legado de Francisco.

El nuevo papa ahora examinará el Sínodo de los Obispos para elegir a su nuevo secretario de Estado. El principal candidato es Luis Marín de San Martín, español, agustino como el Papa y subsecretario del Sínodo de los Obispos.

