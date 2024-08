Lo más tierno que verás hoy: en el Día Internacional del Gato, cinco videos virales para festejar en su día

Los gatos, con su personalidad única y su comportamiento juguetón, han sido compañeros de la humanidad durante miles de años. Desde los antiguos egipcios, que los veneraban como símbolos de protección y buena suerte, hasta la actualidad, donde se han convertido en una de las mascotas más populares del mundo, los gatos han dejado una huella imborrable en nuestra cultura.

Para celebrar este día, muchas organizaciones y refugios de animales organizan eventos especiales, como jornadas de adopción, ferias de mascotas y actividades educativas. Además, las redes sociales se llenan de fotos y videos de gatos, donde los dueños comparten anécdotas y momentos divertidos con sus amigos peludos. Nosotros, te compartimos cinco videos virales con los que no vas a poder contener la risa y la ternura, para celebrarlos en su día.

El cómico doblaje de un gato en el veterinario

El gato negro que desequilibra a gimnastas... ¿o los salva?: el vídeo más viral de los Juegos Olímpicos

Gatos y bebés, una explosión de ternura

Mmmm, esto sabe a...

