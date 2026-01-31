La salud de Michael Schumacher: un excompañero dio una impactante afirmación

La salud de Michael Schumacher se mantiene como uno de los grandes interrogantes en el deporte luego de su impactante accidente el 29 de diciembre de 2013. En medio de un manejo reservado por parte de su familia y los recientes informes que revelaron detalles sobre cómo vive el histórico piloto, un ex compañero aseguró que el alemán permanece ajeno a su propio legado deportivo, sin ser consciente de que conquistó siete títulos mundiales en la Fórmula 1 .

Riccardo Patrese , corredor italiano que formó dupla con Schumacher en el equipo Benetton durante la temporada 1993 , brindó una entrevista con el portal Hochgepokert en la que habló de su amistad con el Kaiser y se refirió al estado de salud tras la grave lesión cerebral. “ Está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, caras conocidas. Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo ”, comentó.

Más allá de que afirmó que nunca pudo verlo desde el accidente en los Alpes franceses, mencionó que tiene contacto con algunos “amigos”. Según el relato de Patrese, estos le contaron que “estaba mejorando cada vez más” e hizo hincapié en que los “rumores” que dicen “que puede sentarse, mirar, mirar a su alrededor y establecer contacto visual”.

“Desde esta perspectiva, Michael vive con un gran apoyo familiar. Creo que, en una situación así, es un tesoro para la persona que aman. Incluso en su condición, lo quieren con ellos, para cuidarlo y amarlo. Sigue con nosotros”, destacó. El italiano disputó 256 Grandes Premios en la F1 -repartidos entre sus pasos por Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams y Benetton-, en los que logró seis victorias y 37 podios.

Riccardo Patrese contó cómo vivió el momento del accidente y reveló que intentó comunicarse con Schumacher. “Nadie sabía lo grave que fue. Así que le envié un mensaje de texto: ‘¿Estás bien, Michael?’. Por desgracia, no hubo respuesta. Supe de inmediato que era grave, y en ese momento todo cambió. Ese fue el último contacto que tuve con él”, comentó.

Además, recordó una charla que mantuvo con Corinna Schumacher, esposa del ex hombre de Ferrari: “Después del accidente, le dije a Corinna: ‘¿Debería ir a intentar hablar con él para ver si se despierta?’. Y ella me respondió: ‘No te preocupes, Riccardo’. Entendí que no querían a nadie a su alrededor excepto a unas pocas personas de confianza como Jean Todt y también Luca Badoer”. En este contexto de máxima reserva, en los últimos meses se informó que el acceso a Schumacher quedó solo para un pequeño núcleo de personas.

Patrese aseguró que la amistad con Michael nació como compañeros de escudería, pero “continuó incluso después de mi retiro”, a punto tal que lo vio por última vez en un evento privado semanas antes del duro accidente.

Patrese también puntualizó en los últimos informes relacionados sobre el estado de salud de Michael Schumacher, los cuales hicieron hincapié en que “no está postrado en cama”, aunque “no puede caminar” y que “lo llevan en silla de ruedas”. El piloto que también representó a Williams comentó: “Tengo la sensación de que la situación era así hace unos años. Espero que Michael mejore cada día, porque es un buen amigo mío. Y me entristece mucho que se encuentre en esta situación. Espero que su estado mejore. Esa es la esperanza de todos sus fans y, como amigo, la mía aún más. Sabía que hace seis años hubo algunos avances positivos, porque hubo un momento en el que todos pensaban que podía morir. Pero sobrevivió al accidente”.

“Después de las primeras mejoras, lo que sabía sobre su estado de salud era que se encontraba en la situación de la que se ha informado esta semana”, reconoció.

El informe, elaborado por el periodista Jonathan McEvoy para el portal británico Daily Mail, dio detalles de la vida privada actual del Kaiser. “No se puede estar seguro de si lo entiende todo porque no puede contárselo a nadie. La sensación es que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, fue la frase que el periodista citó de una fuente anónima en su artículo publicado días atrás.

El accidente que transformó la vida del ex piloto sucedió cuando, acompañado de su hijo Mick Schumacher, decidió salir brevemente de una pista señalizada en la estación de esquí de Méribel. Una roca oculta bajo la nieve provocó la caída; el impacto partió el casco, y los médicos concluyeron que esa protección evitó un desenlace aún más fatal.

Tras el traslado urgente en helicóptero al hospital de Grenoble, los facultativos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias y edema cerebral. El histórico piloto fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, mientras los reportes médicos describían una situación “crítica pero estable”, sin pronósticos claros.

En junio de 2014, Michael fue derivado primero a un centro de rehabilitación en Lausana, Suiza, para luego regresar a su domicilio adaptado. Desde entonces, el acceso a información sobre su estado ha sido restringido a un círculo íntimo de confianza. Corinna Schumacher se encargó tanto de la comunicación como de la organización de un sistema de atención médica permanente con atención las 24 horas del día, según los informes.