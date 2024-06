La realeza británica en su peor momento: la princesa perdió la memoria

Según trascendió, debido a la conmoción cerebral, Ana sufre una pérdida temporal de memoria en relación con el incidente. Por lo que significa que los detalles específicos sobre lo sucedido en el accidente aún no son tan ciertos, ya que no hubo testigos del accidente. De hecho, fue encontrada por uno de los empleados inconsciente en medio del campo.

De acuerdo a lo consignado por la prensa inglesa, el equipo de neurólogos, en la unidad especializada del hospital, dijo que sus lesiones coincidían con el posible impacto de la cabeza o las patas de un caballo. Fuentes de palacio indicaron que estaba despierta el último lunes.

El rey y la reina, el duque de York, el duque de Edimburgo y el príncipe de Gales fueron informados el domingo por la noche. Segùn consignaron, el monarca envió su “más cariñoso amor y buenos deseos” a su hermana, pero hasta el momento no la visitó. Aunque no es frecuente que los Royals se visiten cuando están enfermos.

Por lo pronto Rishi Sunak, el primer ministro, y Sir Keir Starmer, el líder laborista, abandonaron la campaña electoral para enviar a la princesa sus mejores deseos de una pronta recuperación. Mientras que el Palacio de Buckingham indicó que se esperaba que la princesa se recuperara "plena y rápidamente" y podría recibir el alta del hospital a fines de esta semana.

Esta no es la primera vez que la príncesa Ana sufre una pérdida de memoria. En 1976, Ana se convirtió en la primera integrante de la familia real británica en competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aquel debut en Montreal estuvo empañado por un grave accidente del que a día de hoy sigue sin recordar nada.

En ese entonces, la príncesa tenía 26 años y entre los espectadores de la carrera de obstáculos estuvieron la reina Isabel, Felipe de Edimburgo, el entonces príncipe Carlos y sus hermanos Andrés y Eduardo. Durante los primeros momentos de su actuación en la competición, la hermana de Carlos III demostró su destreza a lomos de su caballo Goodwill, pero en uno de los saltos el animal tropezó con el obstáculo y Ana cayó en una zona de barro, golpeándose en la cabeza.

Tras la caída, la princesa se repuso rápidamente y volvió a subirse a su caballo para completar la prueba, pero posteriormente se conocería que había sufrido una conmoción cerebral y no recordaba nada del accidente ni de los momentos posteriores. “Todo iba muy bien y luego no recuerdo nada más. Nada en absoluto”, reveló una vez terminada la competición.

Kevin Costner reveló en una entrevista para la revista People una anécdota sorprendente. Durante uno de sus viajes a Inglaterra, recibió un mensaje informándole que el príncipe William, hijo de Lady Di, deseaba conocerlo. En una reunión a solas, el príncipe se acercó y le estrechó la mano, para luego confesarle: "¿Sabes? A mi madre le gustas un poco".

Este comentario dejó al actor estadounidense desconcertado, ya que no tenía conocimiento de este interés por parte de la princesa Diana. Aunque la estrella de Hollywood no quiso dar más detalles sobre aquel encuentro, elogió la cercanía y la dulzura del hijo de Carlos III y también reveló que en algún momento se consideró la posibilidad de hacer una segunda parte de la exitosa película El guardaespaldas, en la cual se rumoreaba que Diana de Gales podría haber sido la protagonista.

Fue el propio Costner quien sugirió la idea de incluirla en el proyecto, y contó con la colaboración de Sarah Ferguson para acercarse a Lady Di y hablar sobre esta posibilidad. Según el actor, Diana parecía estar interesada en dar el salto al cine y estaba entusiasmada con la idea. Pero el guion no estaba terminado cuando ocurrió el trágico accidente de tráfico que terminó con la vida de la exesposa del ahora rey de Reino Unido en agosto de 1997.

“Cuando Diana falleció, aproximadamente un año después, se filtró que estaba preparando El guardaespaldas 2 con ella. Y lo que pasó fue que la familia real se volvió contra mí”, afirmó Costner. Según el relato relato del actor, cuando notó la ola de negatividad hacia él, se contactó con Sarah Ferguson: “Finalmente, llamé a Sarah y le dije: ‘Sarah, tenés que decirme quién está detrás de todo este asunto. Ella me respondió: ‘No, no, no, Kev, no te conviene hablar con ellos’. Entonces, le dije: ‘Sí, quiero hacerlo’. Los llamé y fui muy claro: ‘Deben parar esta campaña porque es cierto que ella iba a participar del film. Y si no paran, voy a empezar a hablar yo; porque lo que digo es verdad’”.

En ese entonces, Diana ya estaba separada y eran conocidas sus diferencias con la realeza británica, especialmente con la Reina Isabel II. En ese contexto, Costner recordó el diálogo que tuvo con Lady Di: “Lo que pasó fue que comencé a hablar con ella a través de Sarah y le dije: ‘Mirá, voy a hacer El guardaespaldas 2 y creo que puedo construir la historia alrededor de vos. ¿Estarías interesada?’ Y ella me respondió: ‘Sí. Mi vida está a punto de cambiar’. Realmente no profundicé en ello, pero pensé que entendía lo que estaba diciendo”.

“Ella fue muy dulce y conversamos bastante. La segunda vez que hablamos, ella me dijo: ‘¿Habrá una escena de besos?’ Le dije: ‘¿Querés que haya una?’ Ella dijo: ‘Sí’, y yo dije: ‘Entonces la haremos’. No es que iba a ser una película íntegramente romántica, pero iba a haber un momento en el que nuestros personajes darían un paso más allá. Y ella fue muy dulce con esto”, agregó el actor. Pero el trágico accidente de Diana dejó trunco el proyecto. “Hubiese sido imposible encontrar un reemplazo"; remarcó Costner.