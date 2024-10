¿Kamala Harris o Donald Trump? A quién ven ganador las encuestas a una semana de las elecciones en Estados Unidos

Cuando falta una semana para las elecciones en Estados Unidos, la ventaja de la vicepresidenta Kamala Harris sobre el ex mandatario Donald Trump en las encuestas nacionales empieza a ser muy escasa.

En general, la candidata demócrata lidera por menos de 1 punto porcentual, según el promedio de encuestas de The New York Times. Es su menor ventaja desde mediados de agosto. Y muestra, en realidad, un empate técnico.

Aun así, los sondeos de la semana pasada ofrecieron un resquicio de esperanza para ella: a nivel estatal no parecían inclinarse hacia Trump, aunque sí lo hicieran las encuestas nacionales.

Los estados más disputados siguen estando extraordinariamente reñidos, y ningún candidato tiene una ventaja significativa en los siete estados con más probabilidades de decidir la presidencia. En cierto sentido, no es sorprendente. Lo interesante es que Harris sigue siendo competitiva en los campos de batalla a pesar de que su ventaja nacional se redujo.

Normalmente, un empate en la votación nacional no sería un buen augurio para los demócratas. En sus dos primeras contiendas, Trump lo hizo mucho mejor en los estados disputados que a nivel nacional, lo que le permitió derrotar a Hillary Clinton sin ganar el voto popular nacionaly casi hacer lo mismo contra Joe Biden.

En 2020, perdió el voto popular nacional por 4,5 puntos, pero perdió los siete principales estados disputados por una media de solo 0,9 puntos, una diferencia de más de 3 puntos.

En los promedios de las encuestas actuales, la diferencia entre las encuestas nacionales y el promedio de los estados disputados cayó por debajo de 1 punto.

La posibilidad de que la ventaja de Trump en el Colegio Electoral se desvanezca un poco este noviembre no es necesariamente una sorpresa. En los últimos años, hubo muchos indicios de esto, desde los resultados de mitad de mandato hasta los patrones demográficos en las encuestas nacionales.

Sin embargo, estas teorías no explican necesariamente por qué las encuestas parecen tender en direcciones diferentes en las últimas semanas.

Dos historias de encuestas

La semana pasada se publicaron nueve encuestas nacionales de "encuestadores selectos" (lo que significa que cumplen ciertos criterios de fiabilidad), y no podrían haber mostrado una carrera más reñida. Tres mostraban un empate, incluida la encuesta del Times/Siena College, y tres mostraban a Harris en cabeza. La mejor, una encuesta de ABC News/Ipsos, la situaba 4 puntos por encima.

Por otro lado, tres de las encuestas daban ventaja a Trump; la mejor, la del Wall Street Journal, le otorgaba una ventaja de 3 puntos.

Si se toma la media simple de esas nueve encuestas, se encuentra a Harris por delante por menos de un punto. Las matemáticas que hay detrás de la media de las encuestas del Times son más sofisticadas, pero dan la misma respuesta.

En casi todos los casos, las encuestas nacionales de la semana pasada mostraron que Trump ganaba en comparación con la última encuesta de la misma empresa.

image.png

En los sondeos estatales, mientras tanto, Marist mostró una carrera reñida en Georgia, Carolina del Norte y Arizona, desde un empate en Georgia hasta una ventaja de 2 puntos de Trump en Carolina del Norte. En los tres casos, los sondeos se acercaban a la media del Times y eran similares a los anteriores sondeos de Marist en los mismos estados.

Los últimos sondeos en los campos de batalla del norte también se mantuvieron próximos. Según Quinnipiac, la carrera está empatada en Wisconsin, y Harris gana por 4 puntos en Michigan. Es importante destacar que los dos resultados fueron bastante mejores para ella que la última encuesta de Quinnipiac, que mostraba a Trump por delante en ambos estados.

Los campos de batalla

¿Harris sobrevivió en los estados más disputados? Una posibilidad es que no lo haya hecho. La semana pasada hubo muchas encuestas nacionales de alta calidad de muchas encuestadoras diferentes, pero no hubo muchos sondeos estatales, y la mayoría procedían de sólo dos empresas. Esperamos los últimos sondeos estatales de muchas encuestadoras en la recta final; quizá muestren tardíamente un giro hacia Trump.

Otra posibilidad es que su resistencia sea el resultado de la intensa campaña en los campos de batalla. Los candidatos se gastan millones de dólares en anuncios en este pequeño grupo de estados. El resto del país no está experimentando este bombardeo, y es posible que eso haya contribuido a la relativa estabilidad de la carrera allí.

Hay una última posibilidad: una serie de encuestas -las nacionales o las estatales- podría ser más precisa que la otra. Tal vez Harris gane finalmente por un margen bastante cómodo en todo el país, o, alternativamente, Trump podría ganar fácilmente en los campos de batalla. Desde luego, no sería la primera vez que las encuestas de los estados disputados subestimaran a Trump.

¿Y si las encuestas se equivocan?

Hay precedentes de que las encuestas estatales y nacionales se equivocan en direcciones diferentes.

En 2012, las encuestas nacionales subestimaron a Barack Obama, pero acertaron en su clara ventaja en Ohio y, por tanto, en el Colegio Electoral.

La historia se invirtió en 2016 y en las elecciones de mitad de mandato de 2022. En esas dos elecciones, las encuestas nacionales fueron bastante buenas, mientras que las encuestas de los principales estados disputados fueron erróneas. Y, curiosamente, en direcciones diferentes: en 2016, las encuestas de los estados disputados subestimaron a Trump, mientras que las de los estados clave para las elecciones al Senado subestimaron a los demócratas en los comicios de medio término hace dos años.

Si las encuestas se equivocan como en 2020 o 2022, el resultado podría ser completamente diferente.

Con una carrera tan reñida, ni siquiera haría falta un error como el de las encuestas de 2020 o 2022 para obtener un resultado diferente. Después de todo, seis de los estados más disputados están a menos de un punto. Las encuestas nunca aciertan exactamente; si se equivocan en uno u otro sentido por uno o dos puntos, como es habitual, entonces un bando podría ganar por un margen decisivo.

Nuevos sondeos para el Senado

¿Sigue en juego el Senado? Es una posibilidad remota, pero la respuesta podría ser "sí", según los sondeos Times/Siena del lunes en Texas y Nebraska.

Los republicanos lideran ambas contiendas, pero no por mucho.

El senador Ted Cruz, el republicano en el cargo, aventajaba al representante demócrata Colin Allred en 4 puntos en la carrera al Senado por Texas, la misma ventaja de 4 puntos que Cruz tenía en nuestra encuesta de principios de mes.

En Nebraska, la senadora republicana Deb Fischer aventajó al candidato independiente Dan Osborn por 2 puntos en unas elecciones al Senado sorprendentemente competitivas.

Barrer estos dos escaños probablemente daría a los republicanos el control del Senado, y aunque los republicanos están por delante en cada encuesta, ninguna de las dos ventajas es especialmente sólida.

Texas y Nebraska, sitios clave

Empecemos por Texas. La encuesta del Times/Siena muestra que Trump aventaja a Harris en 10 puntos, una de las mayores ventajas de Trump en una encuesta de Texas este ciclo, frente a los 7 puntos de la última encuesta del Times/Siena.

Hay dos posibilidades básicas aquí: una es que Trump esté ganando, como en todo el país, y esto ayude a Cruz a superar la línea de meta. La otra posibilidad es que la encuesta sea un poco favorable para los republicanos, en cuyo caso la ventaja de Cruz podría empezar a parecer un poco dudosa.

Luego está Nebraska. No hace falta decir que una contienda entre un republicano y un independiente es mucho más incierta que una contienda partidista tradicional. Osborn hizo una gran campaña; si no me creen, vean un par de anuncios.

Y lo que es más importante, la contienda no está reñida sólo porque haya muchos votantes republicanos indecisos, como habría supuesto antes de la encuesta: sólo el 4% de los votantes de tendencia republicana están indecisos, frente al 4% de los votantes de tendencia demócrata. No es inevitable que la carrera se decante hacia Fischer a medida que los votantes indecisos se decidan.

Osborn también lideró entre todos los votantes registrados, aunque se quedó atrás con el electorado probable. Nebraska no es un estado acostumbrado a tener una carrera reñida, al menos fuera del 2º Distrito Electoral de Nebraska, donde Harris tenía una ventaja dominante de 12 puntos en nuestra encuesta y donde está en juego un voto potencialmente crucial para el Colegio Electoral.