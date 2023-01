Jair Bolsonaro fue dado de alta tras ser internado de urgencia 

“Después de ser apuñalado en Juiz de Fora/MG, me sometí a 5 cirugías”, dijo y siguió: “Desde la última, por 2x tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos”. Pero ahora confirmó el alta: “Ayer (domingo) nueva adherencia y - hoy lunes- alta hospitalaria en Orlando/USA”. “Agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación”, concluyó. “Después de ser apuñalado en Juiz de Fora/MG, me sometí a 5 cirugías”, dijo y siguió: “Desde la última, por 2x tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos”. Pero ahora confirmó el alta: “Ayer (domingo) nueva adherencia y - hoy lunes- alta hospitalaria en Orlando/USA”. “Agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación”, concluyó.