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Medio Oriente

Israel afirmó haber destruido el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó la destrucción de la instalación militar ubicada al este de Teherán.

Por Agencia NA
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el lunes que su Fuerza Aérea destruyó el cuartel general de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en el este de Teherán.

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El cuartel general, atacado el viernes, se encontraba dentro de un gran complejo militar, según el ejército israelí. Este afirmó que el cuartel general había sido utilizado durante años por altos mandos navales iraníes para llevar a cabo operaciones marítimas contra Israel y otros países de Oriente Medio.

“La Armada del CGRI es directamente responsable de perpetrar ataques terroristas contra buques civiles”, declaró el ejército.

Añadió que el ataque debilitó aún más las capacidades de mando y control de la armada iraní.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes, causando la muerte del entonces líder supremo Ali Jamenei, altos mandos militares y civiles.

Irán respondió con una oleada de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.

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