lunes 22 de diciembre 2025

Alerta

Importante General ruso muere en un atentado terrorista en Moscú, y el Kremlin acusa a Ucrania

La muerte de una figura clave en la preparación operativa del ejército ruso pone en alerta a los servicios de seguridad en Moscú, bajo la sospecha de que agentes ucranianos lograron infiltrar explosivos en un barrio residencial de la capital. Silencio de Kiev.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes, un atentado con coche bomba en el sur de Moscú acabó con la vida del teniente general Fanil Sarvarov, un alto mando del ejército ruso,. El artefacto explosivo, que había sido instalado debajo del chasis del vehículo, detonó en un estacionamiento cercano a un bloque de apartamentos en un barrio de clase media.

Detalles del atentado e investigación

Tras la explosión, Sarvarov quedó atrapado dentro del automóvil, un vehículo blanco que resultó gravemente dañado,. Aunque fue rescatado con vida, murió más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de armas. Según la portavoz del comité, Svetlana Petrenko, se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad e interrogando a testigos. La principal hipótesis que barajan las autoridades rusas es que el crimen fue organizado por los servicios especiales e inteligencia de Ucrania. Por su parte, el Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin fue informado de inmediato sobre el suceso.

Perfil de Fanil Sarvarov

image

Sarvarov, de 56 años, era una figura clave en la estructura militar rusa:

  • Cargo: Se desempeñaba como jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo de las fuerzas armadas, puesto que ocupaba desde 2016.
  • Trayectoria: Participó en el conflicto osetio-ingush, las guerras chechenas y dirigió operaciones en Siria entre 2015 y 2016.
  • Condecoraciones: En mayo de 2024, fue ascendido a teniente general. Entre sus distinciones destacan la Orden al Valor, la Orden por el Mérito Militar y la Medalla de Suvórov.

Ataques selectivos

Este asesinato se suma a una serie de ataques contra figuras prominentes rusas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Aunque Ucrania generalmente no admite oficialmente la autoría de estos ataques selectivos, las autoridades rusas han señalado consistentemente a la inteligencia ucraniana como responsable.

Otros casos notables:

  • Yaroslav Moskalik: Subjefe del departamento operativo del Estado Mayor, asesinado con un coche bomba en 2025.
  • Igor Kirillov: General a cargo de la protección contra armas nucleares y químicas, muerto en diciembre de 2024 por una bomba en una patineta eléctrica.
  • Darya Dugina y Vladlen Tatarsky: Figuras mediáticas pro-guerra asesinadas en 2022 y 2023, respectivamente.

El general Sarvarov deja a una viuda y un hijo. Mientras tanto, Ucrania no ha emitido comentarios específicos sobre este último incidente.

