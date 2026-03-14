Falleció Jürgen Habermas, uno de los grandes intelectuales del último siglo

El mundo de la filosofía está de luto. Jürgen Habermas , uno de los pensadores más influyentes del último siglo y referente central de la teoría crítica, murió este sábado 14 de abril a los 96 años en su casa de Starnberg , al sur de Alemania.

Top 5 de la DEA El narco Sebastián Marset fue detenido en un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra

Alerta internacional Ataque a la embajada de EE.UU. en Bagdad: un misil impactó y encendió la alerta en Medio Oriente

La noticia fue confirmada por la editorial Suhrkamp , a partir de información brindada por la familia del intelectual, luego de que medios alemanes como Der Spiegel y el diario Bild difundieran inicialmente el fallecimiento.

Habermas fue reconocido a nivel mundial por su obra “Teoría de la Acción Comunicativa”, considerada una de las contribuciones más importantes a la filosofía y a las ciencias sociales del siglo XX.

Un pensador clave de la teoría crítica

A lo largo de su extensa trayectoria académica, Habermas se consolidó como una figura central dentro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, corriente intelectual que marcó profundamente el pensamiento social contemporáneo.

Durante sus años de formación estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn. Entre sus profesores se destacaron figuras como Nicolai Hartmann, Wilhelm Keller, Theodor Litt, Johannes Thyssen, Hermann Wein, Erich Rothacker y Oskar Becker.

Su carrera académica mantuvo una relación estrecha con la ciudad de Frankfurt, donde desarrolló gran parte de su trabajo intelectual. Allí también trabajó como asistente del reconocido filósofo Theodor W. Adorno y dictó clases en la Universidad Johann Wolfgang Goethe.

Un legado que marcó a las ciencias sociales

Las ideas de Habermas influyeron profundamente en la filosofía política, la sociología y la teoría democrática. Entre sus aportes más importantes se encuentran la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa, conceptos que siguen siendo estudiados en universidades de todo el mundo.

Su impacto fue reconocido internacionalmente en 2003, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito académico.

Tras conocerse su muerte, distintas figuras del ámbito político y cultural de Alemania expresaron su pesar. El ministro de Ciencia del estado de Hesse, Timon Gremmels, destacó que el país pierde a “uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo”, subrayando además que su obra fue decisiva para el desarrollo de la teoría crítica surgida en Fráncfort.

Con su partida, desaparece una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo, pero su legado continúa vivo en el debate filosófico, político y social de todo el mundo.