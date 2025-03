Estados Unidos: Jueces federales ordenaron la reincorporación de miles de estatales despedidos por la motosierra de Donald Trump y Elon Musk

Ambos jueces consideraron que el gobierno no cumplió con los procedimientos legales al ejecutar los despidos y ordenaron que los trabajadores regresaran a sus puestos de manera temporal.

La Casa Blanca reaccionó de inmediato a la primera orden con una apelación. La secretaria de prensa del gobierno, Karoline Leavitt, calificó la decisión judicial como “un intento de interferir en el poder del presidente para contratar y despedir empleados”. En un comunicado, aseguró que el gobierno de Trump luchará contra lo que consideró una orden “absurda e inconstitucional”.

El juez federal de distrito William Alsup, con sede en San Francisco, determinó que los despidos en seis agencias federales fueron ordenados por la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) y su director interino, Charles Ezell, quien, según la resolución, carecía de la autoridad legal para ejecutar esas órdenes.

Por otro lado, en Baltimore, el juez federal James Bredar concluyó que el gobierno incumplió las leyes que regulan los despidos masivos, entre ellas la obligación de notificar con 60 días de anticipación. Falló a favor de una demanda presentada por más de 20 estados, en la que se argumentó que los recortes eran ilegales y afectaban a los gobiernos estatales, que debieron atender a los trabajadores despedidos.

El juez Bredar, quien fue nombrado por el ex presidente Barack Obama, ordenó suspender los despidos temporalmente y restablecer a los empleados a sus puestos hasta que se resuelva el litigio.

Impacto de los despidos

Desde que Trump asumió la presidencia, al menos 24.000 empleados en periodo de prueba fueron despedidos, según la demanda, aunque el gobierno no ha confirmado esa cifra.

El Departamento de Justicia sostiene que los despidos se deben a problemas de rendimiento individual y no a recortes masivos, por lo que no estarían sujetos a regulaciones específicas. Además, argumenta que los estados no tienen derecho a intervenir en la relación laboral entre el gobierno federal y sus empleados.

Sin embargo, en su fallo, Alsup criticó la manera en que se ejecutaron los despidos. Subrayó que el gobierno despidió a empleados bajo el argumento de bajo rendimiento, pese a que algunos de ellos habían recibido evaluaciones positivas meses antes.

“Es un día triste, muy triste, cuando nuestro gobierno despide a un buen empleado y dice que fue con base en su rendimiento cuando saben muy bien que eso es una mentira”, afirmó Alsup. “Eso no debería haberse hecho en nuestro país”.

El juez también expresó su frustración por la falta de transparencia del gobierno en el proceso judicial. Ezell, el director interino de la OPM, no compareció a una audiencia prevista para el jueves, y el gobierno retiró su testimonio escrito. Alsup cuestionó la falta de colaboración de la fiscalía federal en la investigación.

Plazo de cumplimiento y alcance de la medida

La orden de Alsup instruye a los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y del Tesoro a ofrecer de inmediato la reincorporación a los empleados despedidos los días 13 y 14 de febrero. Las agencias tienen un plazo de siete días para presentar una lista de los empleados en periodo de prueba afectados y detallar cómo han cumplido con la orden judicial.

Los trabajadores en periodo de prueba, que fueron el foco de los despidos, suelen ser empleados recientes que no adquirieron la protección laboral plena del gobierno federal.

Existen aproximadamente 200.000 empleados en periodo de prueba en las agencias gubernamentales, incluyendo tanto trabajadores de nivel inicial como empleados recientemente ascendidos.

De acuerdo con la demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones, 15.000 de estos trabajadores están en California, desempeñando funciones clave como la prevención de incendios y la atención a veteranos.

Uno de los demandantes, Erik Molvar, director ejecutivo del Western Watersheds Project, criticó los despidos y aseguró que perjudican la capacidad del gobierno para operar eficientemente.

“Estos despidos masivos de trabajadores federales no sólo fueron un ataque contra las agencias gubernamentales y su capacidad para funcionar, también fueron una agresión directa a las tierras públicas, la vida silvestre y el Estado de derecho”, afirmó.

Los sindicatos y organizaciones que demandaron al gobierno argumentan que varias agencias federales recibieron instrucciones de despedir a los empleados usando un modelo de correo electrónico estándar, en el que se citaban motivos de rendimiento.

Con información de EFE y AP