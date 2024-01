El video viral en TikTok de una novia que se descompensó durante su boda: "Es una señal"

Para asistir a la mujer, le acercaron una silla y la abanicaron, mientras ella explicaba que las razones de su mareo era que no había comido nada en todo el día: “Por favor, desayunen cuando tengan que casarse, es un consejo importante”.

A pesar del inesperado acontecimiento, finalmente hubo final feliz, ya que la novia pudo recuperarse y la ceremonia nupcial se completó.

El video tuvo más de 4 millones de reproducciones en TikTok y superó los 277 mil “me gusta”.

La grabación en TikTok de lo ocurrido:

Por supuesto, los cibernautas dejaron toda clase de comentarios al respecto, muchos de ellos realmente muy picantes: “Casate con tu amiga, tenés más confianza”; “Cuando las señales son claras”; “La amiga resuelve más que el novio”; “Era una señal y no la tomó”; “Lo más hermoso es que ella le pidió ayuda a la amiga”; “Triste realidad, pensamos en maquillaje, peinado, vestido, zapatos y lo último en lo que pensamos es en la comida. Yo me levanté 5 am y me dormí a las 3 am”; “Desmayada y todo, hermosa igual”; “Bueno, el esposo de mi tía se desmayó en la iglesia frente a todos cuando le tocaba decir ‘sí, quiero’, y a ella de los nervios le dio un ataque de risa”.