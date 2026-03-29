domingo 29 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mensaje de paz

El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

En su primera celebración de Domingo de Ramos, el Papa León XIV lanzó un contundente mensaje contra la guerra al rechazar el uso de la religión como justificación de la violencia, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Sus palabras marcaron el inicio de la Semana Santa con un fuerte llamado a la paz y a la desescalada del conflicto.

Por Agencia NA
image

El papa León XIV rechazó hoy de manera contundente los intentos de instrumentalizar a Dios como una justificación para la guerra, durante su primera Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.

Lee además
Nicolás Maduro y su esposa, ante la Justicia de Estados Unidos.
Llamado a la paz

"Estamos bien, firmes y serenos": el primer mensaje de Maduro y su esposa tras ser capturados
israel golpea el corazon de la industria naval irani
Guerra en Medio Oriente

Israel golpea el corazón de la industria naval iraní

Las declaraciones del pontífice, las primeras en el marco de su semana inaugural de Pascuas desde su elección, se interpretaron como una respuesta directa a la actual administración de los Estados Unidos y al recrudecimiento de las hostilidades con Irán.

Ante una multitud de fieles, el primer Papa nacido en territorio estadounidense sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

En un discurso marcado por la tensión geopolítica en Oriente Medio, el Santo Padre afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a Dios para justificar la guerra”, pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

Durante su alocución, León XIV citó al difunto obispo italiano Antonio “Tonino” Bello, reconocido defensor de la paz que se opuso férreamente a la Guerra del Golfo en la década del 90.

Estas palabras marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.

El inicio de la Semana Santa se vio condicionado por el impacto directo del conflicto en la región. Si bien en el Vaticano se realizó la tradicional procesión de palmas, la histórica peregrinación en Jerusalén fue cancelada por razones de seguridad.

Al respecto, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de dicha ciudad, lamentó que “debido a la guerra, este año no hemos podido realizar la tradicional peregrinación de Cuaresma”.

De esta manera, el pontífice inició las celebraciones litúrgicas con un llamado urgente a la desescalada y una crítica frontal a la validación religiosa de la violencia armada.

Temas
Seguí leyendo

"No Kings": masivas marchas contra Trump en Estados Unidos y Europa

Estados Unidos despliega 3.500 infantes de marina en Medio Oriente

Apagón digital en Indonesia: comenzó la prohibición de redes sociales para menores

Según Trump "Cuba es la siguiente" tras sus acciones en Venezuela e Irán

Los hutíes bombardean Israel y la guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica

Lionel Messi, al ataque contra el mercadishing trucho

Juicio por YPF: se derrumbaron las acciones del fondo Burford

Café con canela: por qué recomiendan sumarla y qué tener en cuenta antes de incorporarla

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan
¡Bomba!

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja
Investigación

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor al ritmo de Luna Cautiva
Video

El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor al ritmo de Luna Cautiva

Te Puede Interesar

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3
Hay oro

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

Por Carla Acosta
En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Según fuentes oficiales, 40.000 personas se movilizaron con comodidad y sin inconvenientes en el paraje recientemente remodelado de la Difunta Correa, durante la XXXV Cabalgata de Fe.
A pleno

Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital
Historias del Crimen

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital