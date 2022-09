"El invierno será largo", el amenazante video de la empresa rusa Gazprom

Días después de haber anunciado que aún no estaba en condiciones de reanudar el suministro de gas a través de un gasoducto clave para Alemania, la empresa rusa Gazprom difundió un amenazante y cuestionado video en el que muestra a Europa congelada. "El invierno será largo", fue el mensaje que emuló la famosa frase de la serie Game of Thrones "Winter is coming".