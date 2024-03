El gobierno de Chile, muy enojado con el embajador argentino

Con Agua Negra en stand by

“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, fue parte de lo que expresó Faurie y que generó la molestia de las autoridades chilenas presentes en un encuentro que se llevó a cabo en Uspallata, Mendoza, según reveló El mostrador.

Recordemos que Jorge Faurie fue canciller durante el gobierno de Mauricio Macri, además de tener experiencia como embajador de Argentina en Portugal y Francia.

Por lo mismo, su nominación era vista con buenos ojos por la diplomacia chilena, ya que por su trayectoria se considera una señal del presidente Milei para fortalecer las relaciones bilaterales con un nombre de peso.

Controvertidos dichos

La polémica ocurrió el pasado 15 de marzo, específicamente en el Complejo Internacional Cristo Redentor, también conocido como Paso Los Libertadores. Fue aquí cuando dos delegaciones, una chilena y otra argentina hicieron un recorrido por el Área de Control Integrado (ACI), donde trabajan funcionarios a cargo de los controles fronterizos de Aduanas y Migraciones de ambos países, sumado a fiscalizadores del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile.

El objetivo de esta visita era conocer cómo funcionaba el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), que une las fronteras de Chile y Argentina, junto a las instalaciones del lugar.

Esto último se debe a que, según los diagnósticos del país trasandino, los procedimientos de control resultan excesivos por el lado chileno y demoran “en extremo” el tránsito de camiones que salen desde Argentina hacia Chile.

Fue el día anterior en Mendoza cuando comenzó el diálogo. Hasta aquí llegaron Faurie; el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo; la consejera Francisca Montealegre, segunda autoridad de la sede diplomática chilena; y el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa.

Al otro día, Viera-Gallo, por orden médica, y debido a la gran altura del lugar de control, los esperó a todos ellos en Mendoza. Las otras autoridades, junto al delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, además del representante de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), Pedro Pablo Silva, y autoridades de ProChile, llegaron al encuentro, el cual, según comentaron miembros de la delegación al medio antes mencionado, fue realmente incómodo por la actitud de Faurie con ellos.

“¿Qué es un delegado?”

Testigos comentaron parte de lo que ocurrió en la Sala de Reuniones del Área de Control Integrado, donde Faurie no saludó al delegado presidencial de Los Andes.

Tras finalizada la intervención, el delegado quiso tomar la palabra, se presentó y saludó a los presentes, agradeciendo además la visita de Faurie. No obstante, fue interrumpido por este último, quien manifestó que “el Estado Chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de Delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”.

Fue aquí cuando el Delegado Presidencial le dice que él “representa al Presidente de la República en la Provincia y que su cargo no es antojadizo, sino establecido legalmente (…)”, se lee en el oficio que llegó a La Moneda.

Otro de los oficios enviados detalla que en ese encuentro el embajador “se alteró al punto de alzar de manera exacerbada su tono de voz y más aún, el dar golpes en la mesa, increpando al representante de la Dirección de Fronteras y Límites de Chile, Pedro Pablo Silva, manifestado que ‘él tenía años de experiencia y no le iban a venir a contar cuentos’, esto último a raíz de que no le agradó que se le dijera que respecto a las revisiones exhaustivas de SAG, estas no podían ser obviadas con la finalidad de dar más fluidez al paso, reduciendo los tiempos de espera, ya que estas estaban claramente establecidas al igual que sus procedimientos. Ante estas circunstancias y discusiones, la reunión se dio por finalizada”.

“Potencia agrícola”

En otro de los oficios, el cónsul Quiroga alertó a la Dirección de Fronteras y Límites, haciendo un reclamo por las actitudes de Jorge Faurie.

“En dependencias del complejo Los Libertadores y ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles del SAG y el perfil alimentario de nuestro país, Sr. Faurie alzó la voz manifestando que ‘no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer’. Resulta altamente frustrante que en el encuentro no haya existido una disposición decorosa de la contraparte para indagar detalles precisos sobre las actuales necesidades del SICR. El denuesto citado no fue el único, y acciones como la descrita más bien enlentecen los consensos y obstaculizan avances en esta sensible materia”, señala el documento.

La respuesta de Faurie

El Mostrador le consultó a Faurie por estos episodios registrados en los oficios, pero según él “no hubo un momento de tensión tan marcado” en el encuentro. Si bien recuerda que dijo que “Argentina era una potencia agrícola”, no recordó haber dicho la segunda parte.

“No. No recuerdo haber tenido ninguna expresión así respecto de esto (…), no recuerdo esa parte del diálogo. Creo que fue una reunión positiva (…)”, aseguró.

Relaciones de Chile y Argentina

Cabe recordar que este no es el primer encontrón que tiene Faurie con autoridades chilenas. En enero pasado, se vivió un tenso cruce de palabras entre el embajador de Milei y el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga, el que terminó con el representante trasandino negando haber dicho que las relaciones de Chile y Argentina fueran un “desastre” a nivel bilateral, si no que en términos fronterizos.

La reunión entre estas autoridades tuvo el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor, el cual estaría “en pésimas condiciones”.

Resolver el paso a Chile es una prioridad en la agenda del gobierno de Mendoza, que organizó una reunión amplia con autoridades en representación de nuestro país.

“Lo que hace la Aduana chilena no produce resultados”, dijo Faurie en ese momento.