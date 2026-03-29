domingo 29 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

El cielo se volvió rojo en Australia y generó escenas "apocalípticas"

El fenómeno se registró en varias localidades y generó escenas comparadas con una película. Vientos de hasta 190 km/h provocaron daños y cortes de servicios en la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una escena digna de película sorprendió a miles de personas en Australia. Tras el paso del ciclón Narelle, el cielo se tiñó de un intenso rojo sangre, generando asombro y una ola de reacciones en redes sociales.

Lee además
orrego recibio a la embajadora de australia quien destaco el potencial de cooperacion minera
En Casa de Gobierno

Orrego recibió a la embajadora de Australia quien destacó el potencial de cooperación minera
el papa leon xiv cuestiono a los lideres que justifican la guerra en nombre de dios
Mensaje de paz

El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

El fenómeno se registró en distintas localidades de Australia Occidental como Denham, Shark Bay, Coral Bay, Carnarvon, Geraldton, Kalbarri y Exmouth, donde los habitantes quedaron impactados por el inusual cambio en el color del cielo.

La situación más crítica se vivió en Exmouth, donde el ciclón provocó vientos de hasta 190 km/h, además de daños materiales, cortes de energía eléctrica y problemas en el suministro de agua. Varias comunidades quedaron incomunicadas durante horas.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en la red social X, donde usuarios de todo el mundo compararon el paisaje con escenas apocalípticas o de ciencia ficción. El entorno completamente teñido de rojo generó una de las postales más impactantes del fenómeno.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "No es filtro y asusta bastante. Habitantes de Australia Occidental vivieron momentos de asombro luego de que el cielo se transformara en un intenso tono rojo sangre tras el paso del ciclón Narelle, un fenómeno que dejó imágenes impactantes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. ¿Qué hariás si de repente el cielo de San Juan se torna "rojo"? Te leemos en comentarios. www.tiempodesanjuan.com #australia #cielorojo"
View this post on Instagram

Por qué el cielo se volvió rojo

Detrás del impacto visual hay una explicación científica. Las fuertes ráfagas de viento levantaron grandes cantidades de polvo rico en óxido de hierro, que quedó suspendido en la atmósfera.

Al combinarse con altos niveles de humedad y la presencia de nubes densas, estas partículas modificaron la forma en que se dispersa la luz solar, haciendo que predominen los tonos rojizos.

Un fenómeno poco frecuente

Aunque no es imposible, este tipo de eventos no es habitual. Para que ocurra, deben coincidir varias condiciones específicas: la composición del suelo, la intensidad del viento y la humedad ambiental.

Habitantes de la región señalaron que ya habían presenciado algo similar en 2009, pero que nunca habían visto un cielo tan intensamente rojo como el que dejó el ciclón Narelle.

Temas
Seguí leyendo

"Estamos bien, firmes y serenos": el primer mensaje de Maduro y su esposa tras ser capturados

Israel golpea el corazón de la industria naval iraní

"No Kings": masivas marchas contra Trump en Estados Unidos y Europa

Estados Unidos despliega 3.500 infantes de marina en Medio Oriente

Apagón digital en Indonesia: comenzó la prohibición de redes sociales para menores

Según Trump "Cuba es la siguiente" tras sus acciones en Venezuela e Irán

Los hutíes bombardean Israel y la guerra en Medio Oriente entra en una fase crítica

Lionel Messi, al ataque contra el mercadishing trucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el papa leon xiv cuestiono a los lideres que justifican la guerra en nombre de dios
Mensaje de paz

El papa León XIV cuestionó a los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital
Historias del Crimen

El sanjuanino que se emborrachó con su amigo y lo ahogó en un canal de Capital

Te Puede Interesar

San Agustín, el potrero sanjuanino que resiste entre escombros
Historia

San Agustín, el potrero sanjuanino que resiste entre escombros

Por Carla Acosta
Las Beatrices regresan a la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con su obra cargada de sentimientos variopintos. video
Talento nuestro

El teatro como salvación: Las Beatrices regresan para convertir la soledad en una fiesta colectiva

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino
AFA bajo la lupa

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino

El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte video
Convocatoria abierta

El Coro de la Universidad Católica busca nuevas voces: todo lo que tenés que saber para sumarte

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro
Educación

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro