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Medio Oriente

Dos muertos en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní

Son los primeros fallecidos en Israel desde el 1 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos hombres que trabajaban en una obra han muerto en el centro de Israel tras los impactos de una andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

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El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó primero del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

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Al llegar al lugar afectado por el ataque, el personal del servicio encontró a dos hombres inconscientes y procedieron a realizar maniobras de reanimación. Uno de ellos murió allí mismo. El segundo fue trasladado al hospital, pero falleció poco después, según informó por su parte el servicio de emergencias israelí, United Hatzalah.

Ejército israelí: menos misiles y más bombas de racimo

Además, se reportó otro herido grave en el centro del país tras los impactos, mientras el cuerpo de Bomberos informó de que había caído "metralla de municiones de racimo" en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv).

Según el Ejército israelí, las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo.

"Es una estimación, pero hemos observado una reducción de muchas docenas (de olas de misiles disparadas desde Irán) a muy pocas docenas diarias", afirmó un portavoz militar en una rueda de prensa.

Sin embargo, aseguró que, pese a la reducción de andanadas, cada día registran disparos de bombas de racimo, lo que calificó de "un crimen de guerra internacional".

La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando un proyectil cayó en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá– y en Tel Aviv.

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