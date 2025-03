Donald Trump frenó la ayuda militar para Ucrania tras la discusión con Zelenski

Además, desde la administración norteamericana señalaron que Estados Unidos “está revisando su apoyo a Ucrania para garantizar que realmente esté contribuyendo a una solución pacífica”.

Horas antes del anuncio, Trump expresó en la red Truth Social su malestar con la negativa de Zelenski a considerar un acuerdo con Rusia.

“Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo”, manifestó el mandatario estadounidense.

El comentario de Trump llegó luego de que Zelenski, en una cumbre europea en Londres, declarara que un posible acuerdo de paz con Rusia “sigue estando muy, muy lejos”.

“Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, agregó Trump, dejando en claro su descontento con la postura del gobierno ucraniano y reafirmando su decisión de condicionar la asistencia militar a un compromiso de diálogo.