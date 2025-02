Dolor en medio de los carnavales de Brasil por la muerte de una comparsista

Según informó la escuela de samba en un comunicado, Aline desfiló con entusiasmo liderando la segunda carroza de Boa Vista en el Sambódromo de Povo. Después del desfile, regresó a su casa y comenzó a sentirse mal . Fue trasladada al Hospital Meridional de Serra, donde sufrió un infarto y no logró sobrevivir. La causa exacta de su muerte aún está en investigación .

Aline era dueña de un salón de belleza en Laranjeiras, Serra, y junto a su esposo, Rafael Aquino, planeaban inaugurar un nuevo local en el primer semestre de este año.

El presidente de la escuela Independente de Boa Vista, Emerson Xumbrega, expresó su tristeza al recordar a Aline como una persona alegre y buena. “Ayer estaba radiante antes de que nuestra escuela entrara en la avenida. Es muy triste para nosotros y para Boa Vista”, indicó a g1.

Alex Alves, director de musas de Boa Vista, contó a ese mismo medio cómo Aline comenzó su trayectoria en la escuela. “Vino a un ensayo y se enamoró de la escuela. Aunque no había vacantes, tuvo su oportunidad cuando una de las chicas no pudo desfilar. Aceptó con entusiasmo y desde entonces su pasión por Boa Vista no dejó de crecer”, recordó con emoción.En sus redes sociales, Aline compartió momentos de alegría y entusiasmo durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, celebrando el Carnaval junto a sus compañeros. Incluso horas antes de su muerte, envió un mensaje a Alex Alves agradeciéndole por la oportunidad de desfilar y expresando su satisfacción por el evento.

La escuela Independente de Boa Vista publicó un menaje de condolencia en sus redes sociales, lamentando profundamente la pérdida de su musa y enviando fuerzas a sus seres queridos: “Boa Vista lamenta mucho esta pérdida y se solidariza con su familia y amigos en estos momentos de dolor”.

“Que Aline sea siempre recordada por su alegría, carisma y amor a la samba. Cabe señalar que la escuela no puede proporcionar más detalles y corresponde a la familia enviar más información”, concluyó el comunicado.