jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un daño irreparable

¿Cuánto tiene que pagar una aerolínea si extravía la mascota de un pasajero?: en Europa dieron la respuesta

Lo resolvió la Justicia Europa ante la demanda de daños morales que presentó una argentina contra Iberia por la pérdida de su perro

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Justicia de Europa le puso un precio al extravío de una mascota por parte de una aerolínea.

La Justicia de Europa le puso un precio al extravío de una mascota por parte de una aerolínea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estimó que un perro puede ser considerado un equipaje ordinario y no merece mayor indemnización en caso de pérdida, en una resolución publicada este jueves que da la razón a Iberia. Es por el caso de una pasajera argentina a la que le extraviaron a su mascota en el aeropuerto de Ezeiza cuando iba viajar a Barcelona.

Lee además
uruguay aprobo la muerte digna y es el primer pais de la region con una ley de eutanasia
Oficial

Uruguay aprobó la "Muerte Digna" y es el primer país de la región con una ley de eutanasia
trump admitio que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano
Tensión

Trump admitió que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano

"El hecho de que la protección del bienestar animal sea un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea no impide que los animales sean transportados como 'equipaje' y considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de la pérdida", estimó el TJUE en su dictamen.

La resolución se originó en un pleito de Iberia con una pasajera a la que le extravió su mascota.

Según los hechos descritos por el TJUE, el 22 de octubre de 2019 una pasajera viajó con su madre y su perro en un vuelo de Iberia de Buenos Aires a Barcelona.

Por su tamaño y peso superior a 8 kg, el perro debía viajar en la bodega. Durante la facturación, la pasajera no hizo lo que se conoce como declaración especial de interés o de valor, una opción prevista cuando se factura equipaje especial y que tiene un coste.

El perro era uno de los tres que viajaban con la propietaria ese día y se escapó mientras lo llevaban al avión, sin ser nunca más hallado.

La pasajera reclamó 5.000 euros por los daños morales sufridos, y aunque Iberia aceptó su responsabilidad y pagar una indemnización, estimó que la cantidad debía limitarse a lo establecido para el equipaje facturado.

El tribunal español que examina la reclamación de indemnización decidió plantear una cuestión prejudicial al TJUE, que terminó estimando que el concepto de "equipaje" en el sentido del Convenio de Montreal incluye a los animales de compañía que viajan con los pasajeros.

Mona corrió por la pista del aeropuerto mientras era perseguida por tres furgonetas, explicó su dueña, Grisel Ortiz, que es argentina.

Ortiz creó una página en Facebook para buscar información sobre el paradero de Mona y ofreció una recompensa en efectivo por la devolución de la perra, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.

Este dictamen europeo tiene valor consultivo y no resuelve el litigio, algo que corresponderá al tribunal español que se ocupa del caso.

Carlos Villacorta, abogado de la propietaria del perro, dijo a la agencia AFP sentirse "bastante decepcionado", pero confió en que los jueces españoles "sean más sensibles a las nuevas realidades de nuestra sociedad".

En el caso de una persona que sólo tiene a su perro, una desaparición similar, argumentó el abogado, causaría "unos daños no solo morales sino psicológicos e incluso psiquiátricos que, según esta sentencia, nunca podrán ser compensados".

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Qué ciudad prohibe usar el celular más de dos horas por día

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uruguay aprobo la muerte digna y es el primer pais de la region con una ley de eutanasia
Oficial

Uruguay aprobó la "Muerte Digna" y es el primer país de la región con una ley de eutanasia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Te Puede Interesar

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson