Cómo eliminar el círculo azul de Meta AI de WhatsApp

Sin embargo, no son pocos los que sienten bastante molesta la presencia del círculo azul en su chat y servicio de mensajería y buscan diariamente una solución para eliminarlo para siempre. Si bien sacar del todo ese círculo azul no está en las versiones más actualizadas del programa, ya se prueba una beta que podría salir al mercado en breve y permite esta función.

Según explicaron, hay que realizar algunos simples pasos para poder eliminar el círculo azul de Meta AI de WhatsApp.

WABeta Info, aseguró que el año pasado existía una función que se podía encontrar en los ajustes del servicio de mensajería. Esa opción incluía la de eliminar el molesto círculo azul.

Para poder lograrlo solo había que entrar a Ajustes, luego a Chats y elegir la opción que indicaba "mostrar el botón Meta AI" para poder desactivarlo y listo. Sin embargo, esta función aún está a prueba pero estiman que podría habilitarse en próximas actualizaciones del programa.

Otra cosa que podrías intentar es eliminar toda la información que ingresaste al chat con Meta AI y para eso sí hay algunas opciones que brinda la inteligencia artificial de WhatsApp.

Si ya ya has chateado con Meta AI por algún tiempo, hay forma de resetear todo y arrancar de cero con la inteligencia artificial para eliminar tus datos. Lo primero que tienes que hacer es ecribir "/reset-ai" en el chat y automáticamente toda esa conversación se habrá borrado, también lo que compartiste con la Meta AI.

Lo segundo que puedes hacer es escribir "/reset-all-ais" para eliminar todo lo que hayas compartido con la inteligencia artificial ya sea para crear una imagen o pedirle información sobre algo.

Cómo crear imágenes utilizando Meta AI

A pesar de lo que muchos piensan, crear imágenes usando Meta IA es relativamente fácil. Lo que se necesita es tener la información necesaria para poder hacerlo.

El primer paso es entrar al chat con la inteligencia artificial de WhatsApp y consultar pero teniendo en cuenta las siguientes cosas:

La consulta debe explicitar que se busca generar una imagen.

Los detalles son centrales para que la IA pueda acercarse a lo que se busca.

Hay que describir el estilo de imagen que se busca (una foto realista, una pintura, etcétera) para que el sistema genere un diseño más fiel.

Ajustar las características con consultas posteriores a la creación de la primera imagen

Cómo activar Meta AI para Android

Si todavía no apareció el círculo azul en tu WhatsApp, probablemente se deba a que no has actualizado la aplicación de mensajería instantánea por algún tiempo. Para poder empezar a utilizar la inteligencia artificial de Meta AI, es necesario que entres a Google Play y le des clic a actualizar a la aplicación de WhatsApp.

Una vez hecho esto, solo resta entrar a tu WhatsApp para ver si ya tienes la actualización más reciente que te permitirá comenzar a interactuar con la inteligencia artificial.

Si luego de esto, el círculo azul sigue sin aparecer, deberás reiniciar tu teléfono.