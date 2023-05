Chile: la derecha le dio una paliza a Boric en las elecciones constituyentes

kast.jpg El líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, vencedor de las elecciones constituyentes en Chile.

Lo seguía la coalición oficialista (el Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista), que obtenía el 27% y la derecha tradicional, aglutinada en Chile Seguro (21) y en la que se integran UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

En tanto, la coalición de centro Todos por Chile obtenía un nueve por ciento.

La elección determinaba los 50 miembros de la comisión institucional que redactará la nueva propuesta de Constitución para reemplazar la carta magna pinochetista, tras el rechazo de un primer texto en septiembre.

El Consejo Constitucional recibirá, para su revisión y ajustes, un texto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados, por ejemplo, el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada.

La nueva propuesta será plebiscitada en diciembre próximo, luego que en septiembre pasado se rechazara el primer intento de reforma

de la carta magna.

"Es el primer día para un futuro mejor para Chile, comenzaremos a reconstruir y recuperar nuestro querido país. Chile ha derrotado a un gobierno fracasado", expresó Kast, al celebrar el resultado de la elección constituyente.

Además, advirtió: "Hoy día no hay nada que celebrar, porque Chile no está bien, los chilenos no están bien. Para unos pocos esta elección parece muy importante, pero para la inmensa mayoría de los chilenos no. No es tiempo de dividir al país. Es tiempo de trabajar en unidad por el bien de Chile".