Casi 100 velitas: 5 hermanos mayores de 90 años se reunieron para celebrar el cumpleaños del más grande

La longevidad como legado familiar

No es común que cinco hermanos lleguen a edades tan avanzadas y sigan activos. En este caso, los hermanos Hoyle han superado los 90 años y continúan compartiendo momentos importantes. Harold, el mayor con 98 años, fue el protagonista de la celebración, pero no fue el único en destacar. Genevieve Sherman, la hermana de 97 años, y Gayle Brietske, de 92, también estuvieron presentes, junto a los hermanos varones Lowell Hoyle (93) y Lyle Hoyle (95). Este raro caso de longevidad compartida entre hermanos no solo es un testimonio de la genética de la familia, sino también de la importancia de los lazos familiares y el apoyo mutuo a lo largo de los años.