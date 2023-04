Uñac habló sobre los números de la inflación: "Es altamente preocupante"

El incremento de precios de marzo es el más alto del gobierno del Frente de Todos, superando el 7,4 por ciento registrado en julio de 2022, tras la salida inesperada del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Aquella marca, ahora superada por la inflación de este mes, era la más alta desde la salida de la convertivibilidad, y había marcado una suba de precios interanual del 71 por ciento, frente al 104 por ciento entre marzo del año pasado y el mes pasado.

Al ser consultado, el mandatario provincial opinó que "esta es la realidad que estamos viviendo" y que "esperemos que se encuentre el camino". No obstante, remarcó que "no es algo que nosotros tengamos que hacer desde las provincias porque no somos formadores de precios". Pero que ayudará "en todo lo que podamos colaborar porque esta inflación es altamente preocupante".