Tras anunciar que iban a colapsar, ¿cerraron o no empresas constructoras en San Juan?

A los pocos días la Cámara de Empresarios de la Construcción (CAEMCO), dijo que, si se paralizaba o ralentizaba la obra pública en San Juan, había 29 empresas constructoras en riesgo. El gobierno hizo un esfuerzo y ha reactivado una parte. Ante eso, la buena noticia es que, hasta el momento, las empresas constructoras sanjuaninas aún siguen vivas, distinto a lo que ocurre en otras provincias.

“No tenemos noticias de cierres de empresas”, dijo Miguel Gili, desde CAEMCO. “No obstante varias están trabajando a puertas cerradas, con el mínimo de personal hasta el reinicio de las actividades una vez que se ajusten a las condiciones que plantea el gobierno provincial para la prosecución de las obras neutralizadas”, agregó.

Desde la CAMARCO informaron que tampoco han registrado el cierre de alguna empresa. “Personalmente no tengo registrado ningún cierre”, dijo Julián Rins desde la entidad. “Y entiendo que en CAMARCO no hay ninguna empresa que haya cerrado, ni que esté analizando cerrar; si bien claramente hay una situación muy, muy complicada para las empresas constructoras. Pero hasta el momento, no estoy al tanto del cierre formal de ninguna empresa”, aseguró.

image.png

Cierre de constructoras

Pese a que el escenario no es el mejor, se trata de una buena noticia. En todo el país ya cerraron 163 empresas constructoras, lo que resultó en una disminución de 23,976 puestos de trabajo. Tras el congelamiento de la obra pública, se observa una rápida caída en los indicadores del sector, indicó el IERIC.