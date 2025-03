Tibio arranque del cobro en dólares en el comercio de San Juan: los rubros con expectativas

Qué dicen las cámaras de comercio

Marcelo Quiroga, titular de la Cámara de Comerciantes Unidos, dijo que solo algunos rubros han movido la aguja en el tema y mencionó las agencias de viaje y la gastronomía. “En el comercio local, solo un 5% y con mucho cariño", indicó.

En la Cámara de Comercio de San Juan coincidieron en la baja repercusión que ha tenido hasta el momento la medida. Su presidente, Hermes Rodríguez; dijo que a pesar de que se ha puesto cartelería y se tenían expectativas, “la realidad es que todavía no se ha producido ninguna operación entre nuestros asociados”.

Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, coincidió que en ese centro comercial la divisa norteamericana no prende como medio de pago. “El comercio está pasando una situación realmente complicada donde no hay muchas ventas. Más este problema que tenemos de competencia desleal con las ferias en el Parque de Mayo y los alquileres se han ido por las nubes” dijo respecto a la baja de la actividad. Y remató que “el que tiene dólares se va a comprar a Chile, no compra en San Juan”.

Otros rubros

El dólar también ha perdido protagonismo en las compras de materiales de construcción, según indicó el presidente de la Cámara de Ferreteros, Juan Janavel. “Es muy raro que alguien pague en dólares en estos comercios. Una venta puntual quizá pueda ser, pero el resto transcurre con tarjetas de débito y crédito en pesos, hay hasta 18 cuotas sin interés y eso es lo que está aprovechando la gente”.

En los supermercados hace tiempo que vienen recibiendo dólares físicos y los sanjuaninos lo aplicaron para la compra de electrodomésticos, cocinas, equipos de aire o incluso mercadería, según contaron desde las cadenas América, Cabral y Libertad. Pero algunos directivos admitieron que el pago en dólares con débito es inexistente.

¿Y los eventos?

En el rubro eventos tampoco hay movimiento, pero tienen muchas expectativas. El empresario Esteban Vázquez indicó que el pago en dólares se estandarizó desde el 2023 para los contratos de bodas, cumpleaños y fiestas; que se pactan con seis, ocho o un año de anticipación. “Pero siempre se usó el dólar físico. Estimo que ahora lo vamos a poder usar en forma bancarizada, para realizar transferencias o pagos con debito en cuentas”, expresó.