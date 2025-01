Otra cadena de San Juan se suma al "dólar supermercado" y recibe hasta los "cara chica"

Las compras

Las condiciones para el pago y qué cotización tomarán al momento de la compra lo definen en los locales. Y hay un dato que es similar a todos los locales sanjuaninos: no se da vuelto en dólares, aunque sí en pesos.

En el caso del Libertad, los clientes que lleguen al ingreso al supermercado se topan diariamente con un cartel que indica la cotización diaria a la que reciben el dólar. Hoy, por ejemplo, se recibía cada dólar a 1.235 pesos. Ese valor es inferior al del dólar blue, pero mayor al dólar MEP.

Patricia Jofré, directora del predio del Libertad dijo que desde el año pasado que implementaron la medida de aceptar el dólar como parte de pago, y que todos los días le envían la cotización desde la casa central ubicada en Córdoba. “Eso sí, recibimos dólar por la totalidad porque no podemos dar vuelto, no tenemos billetes de baja denominación y además no somos una casa de cambio”, indicó.

image.png

Son varios los sanjuaninos que adoptaron la modalidad de pagar con dólares: los usan tanto para la compra de mercadería y también para adquirir electrodomésticos, heladeras, cocinas y equipos de aire. “No es generalizado, pero si vienen compradores con dólar billete. Por ejemplo, si la compra es de 150 mil pesos, entregan un billete de 100 dólares y la diferencia en pesos”, explicó Jofré.

No todas las cadenas que operan en San Juan aceptan dólares como pago. Por ejemplo, en las sucursales de Chango Mas informaron que no reciben "por ahora" la divisa estadounidense.

Cotización, variable

La cotización del dólar supermercado puede variar según la sucursal y la cadena. Por ejemplo, Carlos Icazati, desde el mayorista América dijo a TSJ que ellos están recibiendo la divisa norteamericana a la cotización del día del dólar MEP. “Vienen algunos compradores con dólares, se los recibimos y le damos vuelto en pesos”, indicó el empresario.

El dólar supermercado es una tendencia, pero hay rubros que desde hace tiempo vienen recibiendo la moneda estadounidense. La compra venta de inmuebles, de autos usados o paquetes de viajes suelen pagarse en dólar por los montos que manejan, según un sondeo que se realizó el año pasado.

Desplome de ventas

Recibir dólares es otra estrategia que han implementado los supermercado para incentivar las ventas. La Cámara de Supermercadistas de San Juan informó la semana pasada que el 2024 cerró con ventas negativas: se reportó una caída del 18% interanual. Las autoridades de la entidad indicaron que se registró una caída del consumo importante mes tras mes; más allá que en diciembre hubo un leve aumento en movimientos de la demanda.