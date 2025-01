Se vienen los precios en dólares a todo el país: qué va a pasar en San Juan

COMERCIO

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, aseguró que ven con buenos ojos la medida pero reconoció que en la provincia "somos un poco más retraídos a usar otra moneda".

"Yo creo que va a tardar más en usarse otra moneda. Partamos de la base que no somos una provincia turística, en otros lugares donde hay más turismo sí se viene usando hace tiempo. Hay algo positivo y es que es otro sistema más de ventas que vamos a tener", remarcó.

TURISMO

En el turismo la perspectiva es otra porque las agencias sanjuaninas que trabajan con viajes al exterior, vienen ofreciendo los paquetes en moneda extranjera desde hace años.

"Nosotros ya trabajamos con tarifas en pesos y en dólares. El paquete a Buzios, por ejemplo, cuesta 1500 dólares y hemos estado publicando esas tarifas en paquetes internacionales", explicó Ariel Giménez, dueño de Turismo Bacur.

Con respecto a los destinos nacionales, Giménez aseguró que cuando han tenido turistas extranjeros que han pedido el valor de un viaje en dólares, lo han hecho sin problemas y le hacían la conversión.

SUPERMERCADOS

En los supermercados la realidad es otra y ocurre igual que en el comercio minorista donde aseguran que la exhibición de precios en dólares es una medida que tardará en aplicarse y funcionar.

"Creo que es una buena opción porque el año pasado cuando mucha gente venía de Chile a la Argentina a comrpar mercadería, hubiese sido muy conveniente poder exponer los precios en dólares", afirmó Andrea López, presidenta de la Cámara de Supermercadistas de San Juan.

A pesar de esto, López reconoció que la aplicación de la moneda extranjera en un rubro como los supermercados es muy difícil porque los productos son demasiados y es un trabajo que va a tardar en concretarse.

En este sentido, también opinó Franco Pelletier, dueño de Cabral Mayorista. "Nosotros no podemos, por ahora, poner precios en dólares, lo que sí podemos es que en caja se cobre automáticamente. No lo tenemos pensado aún pero hay que ver cómo sigue el mercado, por ahora seguimos como estamos", remarcó.

CONSTRUCCIÓN

En la construcción pasa algo similar al turismo y los empresarios reconocen que sus valores siempre estuvieron regidos por el dólar.

Miguel Gili, presidente de la Cámara de Empresas de la Construcción de San Juan (Caemco), aseguró que el precio de los materiales siempre estuvo dolarizado pero desde este viernes publicar los precios en moneda extranjera será legal.

"Es un sinceramiento que le hace falta la industria y no solamente de la construcción, sino todas. Es realmente poner sobre la mesa lo que está escondido debajo de la mesa. El bimonetarismo en el país no es nuevo y nos viene bien porque tenemos una multiplicidad de valores del dólar y uno no sabe con qué moverse. El cemento, el hierro, el aluminio siguen el movimiento del dólar pero no sabemos nunca si es oficial, contado, con liqui, mep. Entonces que pueda ponerlo en dólares mejora ese aspecto", afirmó Gili.

La medida del Banco Central aplicará a todos los rubros y la expectativa del Gobierno es que se comience con economías que históricamente han estado regidas por el dólar y esto se vaya trasladando a otros negocios.