Tarifazo de luz: cómo hacer para no pagar de más en San Juan

El funcionario explicó que el panorama es complejo porque "hay un periodo de transición que se inicia ahora y termina en seis meses, hay un periodo de reempadronamiento para usuarios de tarifa social que no han completado el formulario, está la tarifa social y están algunas definiciones sobre consumo base y de excedentes".

Hay que analizar caso por caso, afirmó. No obstante, Ferrero dio cuenta de algunos casos estándares: "hablando en promedio los residenciales que perdieron subsidios, estamos hablando de los residenciales que se conocen como N1, los que ya no tienen más subsidios, a esos se les va a incrementar la factura del orden del 15%. Los consumos del mes de junio son facturas que llegan en agosto".

Agregó que "los residenciales N2 son los suministros de personas de menores recursos, estamos hablando de tarifa social, etc., es del orden del 25% de incremento. Esos son los que tienen un aumento un poco mayor".

Además, "los N3, es decir, los ingresos medios, que no son ni N1 ni N2, el incremento de la factura es del orden del 50%, siempre por supuesto hablando de los mismos consumos".

Ojo con los consumos

Es decir, que esos son los aumentos promedio para las tres categorías residenciales que vendrán a partir de los consumos de junio. El porcentaje de tarifazo nacional puede ser mayor en cada caso, si es que consume más que el año pasado en la misma época.

"Recordemos también que en el invierno, dependiendo de si tenemos o no tenemos gas natural en nuestros hogares, el consumo se incrementa. Sabemos que los picos de consumo son en verano por el aire acondicionado, en invierno por el uso de calefacción eléctrica en general. Entonces, este incremento que yo estoy hablando del 50% de la factura para los usuarios de ingresos medios es para el mismo consumo. Ahora, si yo consumo el doble es mucho más que el 50%, de entrada nomás es el 100% porque hay el doble de consumo", indicó el presidente del EPRE.

Por otro lado, informó sobre el aumento que será menor en los grandes consumidores: "Todo lo que es comercio e industria está en el orden entre el 12 y el 17%. Pero depende de las características particulares de cada uno".

Aconsejó Ferrero que "siempre hay que mirar el consumo de este mes con el equivalente, el análogo del año anterior. Es decir, el consumo del mes de junio, compararlo con el de junio del año pasado. Si el consumo del mes de junio es el doble que el consumo del año pasado, hay algo raro, hay que hacer un reclamo, verificar si el medidor funciona bien, si han tomado bien lectura. Ahora, si el consumo es similar, parecido, ahí la explicación al incremento sustantivo en la factura viene en general dada por la eliminación de subsidios".

image.png

Sin subsidios, cómo reempadronarse

"El paradigma de subsidios del año pasado a este año ha cambiado radicalmente. Antes había subsidios para cualquier consumo, ahora hay subsidios solo para un consumo base. Hay suministros que han perdido completamente el subsidio. Hay muchas variantes, hay que verificarlo muy bien, es la recomendación para todos los usuarios más válida que nunca en este momento", remarcó el funcionario.

Esto es, que cada cliente verifique que esté correctamente encuadrado el suministro en las categorías de subsidios, porque se ha restringido muchísimo la aplicación de subsidios y hay grupos de usuarios que no los tienen más. "Entonces, si yo no gano 3 millones de pesos por mes, mi grupo familiar, que es aproximadamente el nivel N1, y en mi factura dice que estoy categorizado como N1, nivel mayores de ingresos, bueno, hay un error. Rápidamente hay que corregirlo".

Esta corrección se debe hacer llenando el formulario correctamente. "Hay pocos grupos familiares que tienen ingresos de más de 3 millones de pesos por mes. Entonces, si de repente nosotros no hacemos el trámite, voy a quedar encuadrado en esa categoría como si ganara 3 millones de pesos por mes y no lo gano".

"Nosotros estamos en todo momento advirtiendo esto y más en este momento, porque este nuevo paradigma que yo decía de quita de subsidios hace que cada kilovatio/hora cueste 200 pesos. Un consumo de 500 kilovatios hora no es inusual en invierno. 500 kilovatios hora por mes, una factura de 100.000 pesos. Si gano 3 millones de pesos por mes, quizás una factura de 100.000 pesos no me asusta. Pero lo que nosotros vemos acá es que mucha gente viene que tiene jubilados con la mínima o personas que tienen salarios muy por debajo de esos valores y de repente están encuadrados en ese nivel porque llenaron mal el formulario o porque directamente no lo llenaron", advirtió.

"Entonces, la recomendación es llenar los formularios porque en este momento, con esta nueva política de asignación de subsidios, están orientados a la gente que gana menos que una canasta básica total del INDEC, que son menos de 850.000 pesos. Si mi ingreso es de ese orden, inmediatamente debo llenar el formulario para poder acceder a ese subsidio", destacó el funcionario.

Para los beneficiarios de Tarifa Social Provincial, que a la fecha no han completado el formulario del RASE, la Secretaría de Energía de la Nación ha establecido un plazo de 60 días corridos para reempadronarse, para mantener los subsidios del Estado Nacional.

FORMULARIO PARA MANTENER LOS SUBSIDIOS NACIONALES

El formulario de acceso a los subsidios nacionales se encuentra disponible en el sitio https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/ y en la aplicación “Mi Argentina”. El formulario también se puede completar en forma presencial en Energía San Juan S.A., D.E.C.S.A., y en el EPRE. También está disponible en el sitio del EPRE haciendo click acá.