Subsidios de luz: cuánto pagarán de más los sanjuaninos que perderán el beneficio

La semana pasada se emitió la Resolución 629/2022 de la Secretaría de Energía donde se dieron a conocer los precios de la energía que estarán vigentes desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. En base a ello y a la quita gradual de los subsidios, los poco más de 6.000 usuarios residenciales del Nivel 3 estarán pagando en marzo el total de la tarifa sin ayuda del estado nacional.

Según precisó Kaluza, el primer tramo tendrá un incremento final en la boleta de factura de aproximadamente $2000. “Los incrementos serán bimestrales y en los consumos de marzo el precio va a ser pleno en aquellos grupos que han perdido el subsidio nacional”, puntualizó.

Con relación al tope de consumo de 400 kwh, el gerente de Energía San Juan señaló que, si bien no hay precisiones, en un principio se informó que no afectaría a los usuarios de menores ingresos. Al respecto recordó que en San Juan hay usuarios comprendidos dentro de la Tarifa Social, que es para consumo menores a 1500kwh, y en base a lo trascendido a nivel nacional, el tope de los 400kwh sería en una primera instancia para usuarios del Nivel 3 (ingresos medios). Ese tope es de 400 kwh para los usuarios de todo el país, según publicaron medios de tirada nacional, y se extiende a 550 kwh para las ciudades donde no hay servicio de Gas Natural, pero por el momento no hay precisiones al respecto.

Tanto de Energía San Juan como desde el EPRE esperan mayores detalles y pormenores de la cantidad de usuarios en cada nivel de la segmentación, a quienes corresponde el tope de consumo y los usuarios que no se han registrado. Incluso para la jornada de hoy estaba prevista una conferencia de prensa del EPRE que fue suspendida debido a que desde la Secretaría de Energía de la Nación no se había emitido la Resolución Reglamentaria de la Segmentación de Subsidios en las facturaciones del servicio de electricidad. “Ante la posibilidad de modificaciones, es que esperamos contar con todo el detalle de información preciso para brindar un panorama más completo”, señalaron.

Por lo pronto la única certeza es que más de 6.000 usuarios residenciales sanjuaninos pagarán alrededor de $2000 más en las boletas de los próximos meses.