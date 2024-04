Sostenida caída en la demanda de combustible en San Juan: en marzo fue del 25%

Cambio de opinión Ahora el peronismo de San Juan quiere dos mandatos en la Gobernación y no tres

Si bien enero y febrero suelen ser meses de baja debido al receso escolar de verano y las vacaciones, con movimiento irregular de tránsito, con marzo se esperaba que se recompusiera la situación, pero no fue así. Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan señaló a este medio que en marzo la caída fue del 25%, si se compara el mismo periodo del 2023. En enero y febrero había estado en el orden del 20% cada mes.

“Esto afecta porque no podemos llegar al punto de equilibrio necesario para mantener la estructura. No estamos llegando al volumen de ventas mensual ni cumpliendo con los objetivos con las compañías. No logramos vender el mínimo para cumplir costos y bancar las estructuras”, detalló el empresario.

La caída generalizada a nivel nacional se ve reflejada en el comportamiento de los conductores que buscan alternativas con el fin de economizar. Quienes tienen la posibilidad se pasan a medios de transporte más económicos, como ser la bicicleta, el transporte público (siempre y cuando por el trayecto sea conveniente), cambiar el auto por moto o compartir vehículo para abaratar costos. En aquellos que no tienen más opción que el vehículo también se ha detectado un cambio en el comportamiento.

Al respecto, Caruso puntualizó: “Los conductores hacen un cambio a la hora de movilizarse. Se muta mucho a los combustibles comunes, más que nada en las naftas. En las naftas premium hemos detectado una caída del 40%”.

Ante este panorama y el temor que se profundice la situación a un extremo de ser irreversible, desde las distintas petroleras como desde la Cámara se analizan diversas estrategias. Entre ellas se encuentran aumentar promociones, ofrecer descuentos a compradores registrados, y todo aquello que busque atraer al cliente.

Desde la entidad se están generando acciones para fomentar la conversión de GNC, debido a que es un combustible económico y limpio, lo que forma parte de la apuesta de la actual gestión de la Cámara, de trabajar en sintonía con el medio ambiente. En torno a ello Caruso señaló que conforme a los datos que manejan, en la provincia hay una baja del 60% de demanda en conversión GNC, por lo que van a reforzar los esfuerzos con diversas estrategias para atraer nuevos consumidores en el rubro.

Conforme a análisis nacionales, el precio de combustible podría tener una nueva actualización, en el orden al 10%. Así lo explicó a Infobae el economista de UBA, Julián Rojo. El porcentaje corresponderá a la variación del cuarto trimestre de los Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que se habían mantenido sin cambios durante la gestión de Fernández y que fueron descongelados en febrero de este año, por lo que es mejor preparar el bolsillo para un nuevo valor de combustible en 15 días.