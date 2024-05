San Juan consiguió el compromiso de Nación de devolver deudas pagando 5 obras, ¿cuáles son?

Negociaciones Nación le dio el OK a Orrego para la Ruta 40 y el Túnel de Zonda, pero no para El Tambolar

Perea comentó que "estuvimos dialogando, viendo qué obras podemos llegar a continuar, qué obras nos pueden llegar a financiar. Diría que de lo que es el 100%, un 20% o 30%, pero bueno, todo lo que sea que nos puedan brindar de Nación, hoy por hoy, va a ser bienvenido".

Qué obras están en carpeta para reactivar en San Juan

"El tema de la deuda se lo planteamos, lógico, fue lo primero que empezamos, arrancamos el diálogo por ahí. ¿Qué nos plantean ellos? Es que nosotros veamos un plan de obras nueva, de la que ya tiene Nación, de 20, 30 obras, que dejamos 4 o 5 nada más. Con respecto a eso, una vez que nos pongamos de acuerdo, pagarían la deuda de esas 5 obras, que generalmente apuntan a las obras grandes, y con esa deuda, una vez cancelada, renegociar nuevamente la obra, el plan financiero y el plan de avance de obras", informó el ministro sobre los detalles del compromiso.

De esta manera, la gestión de Javier Milei no inyectaría fondos nuevos a San Juan sino que serían parte de dineros que le debe a la provincia, por obras nacionales costeadas en la gestión anterior con fondos provinciales, medida que se tomó para no bajar el ritmo de los proyectos y mantener la mano de obra.

Perea dio cuenta de tres obras que entrarían en esta metodología, que están con un buen grado de avance y que quedaron en stand by. Se trata del Acueducto de Tulum, obras de Cloacas en Rawson que "son obras que no habría inconveniente". Además, el hospital de Calingasta, "que es una obra que está en un 37%, que nos parece muy importante también terminarlo". Por lo demás, no hay definiciones: "Y otras obras más que todavía no lo decidimos puntualmente, pero eso es lo que podríamos llegar a activar".

image.png El Hospital de Calingasta, una necesidad en el departamento cordillerano que podría finalizarse con fondos nacionales.

Por otro lado, el funcionario recordó que hay obras comprometidas con financiamiento nacional que estarían fuera de peligro y prontas a reactivarse porque cuentan con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas son el Túnel de Zonda y el tramo de la Ruta 40 Sur entre Tres Esquinas y Cochagual que quieren convertir en autopista. "Son obras que están financiadas por el BID, que no habría inconveniente, ya nos dijeron que no va a haber inconveniente porque permanece hoy por hoy el OK del Ministerio de Economía. Ya nos han asegurado que no habría inconveniente que el BID destrabara los fondos para que empiecen en la Provincia estos dos tipos de obras, que son muy grandes".

Mes a mes

Además, el ministro orreguista destacó que se está empezando a reactivar la obra pública en San Juan pero que marchan con cautela. "En realidad hemos hecho una planificación hasta julio-agosto y de ahí sentarnos nuevamente con las empresas, con las obras y empezar a reactivar. Es prácticamente mes a mes, un poquito más de mes a mes. Es muy irresponsable decir qué obras serán de acá hasta diciembre. Vamos a terminar cuando no sabemos cómo va la economía a nivel nacional y qué impacta a nivel provincial. Así que en este contexto vamos a ir mes a mes trabajando y avanzando con lo que más se puede".