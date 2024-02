Qué obras públicas se buscarán hacer en 2024 en San Juan

Durante más de una década, la obra pública en San Juan fue eje de gestión y uno de los motores del crecimiento de fuentes laborales. Tras el anuncio de Javier Milei de dar de baja a los envíos de fondo para sostener la construcción en las provincias, se generó una fuerte incertidumbre en el Gobierno, el sector empresario y de los trabajadores sobre el futuro de esta sensible área. En este marco, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, aseguró que estudian cómo continuar obras clave. El criterio: se terminarán las que tengan más de 65% de avance.

Oficialmente destacan que la gestión de Marcelo Orrego desde el primer día de este 2024 empezó a trabajar en la reparación de los edificios escolares, de los cuales había 100 que no estaban en condiciones para el inicio de clases. Por eso se decidió invertir cerca de 4.600 millones de pesos a lo largo de varios meses para destinar a ese fin, informó sobre el tema el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, este lunes en Radio Sarmiento.

"Los sectores de la economía sanjuanina dependen casi todos de lo que paga el Estado Provincial. Es decir, en obra pública el gobernador también decidió poner un fondo de varios millones de pesos para que las empresas puedan continuar trabajando. En un ritmo bastante más bajo que el que nos gustaría, pero por lo menos seguir trabajando, porque ahí también hay obreros de la construcción que están perdiendo sus puestos de trabajo".

Achem detalló sobre las obras que se reactivan que la decisión del Ministro de Infraestructura es darle continuidad a las que están cerca de ser finalizadas. Por ejemplo, destacó, algunos barrios que están por terminarse del IPV. El funcionario analizó que las obras paradas generan un deterioro y un costo de seguridad que también lo paga el gobierno, que resulta ser muy caro, además de que la gente está necesitando esas viviendas.

Además, el secretario General de la Gobernación habló de "algunos trabajos de viales, de rutas, y algunos otros trabajos de salud pública, como hospitales y salas de atención de salud que también están en obra".

Perea, según informó su par de gabinete, está trabajando en un listado para especificar qué construcciones siguen en pie en medio del recorte de fondos nacionales. Todo, destacó, requiere de "un análisis fino, en función de los avances de obra y los certificados que se han pagado, para no equivocarse, porque la verdad que estamos administrando la pobreza, esta es la realidad de la provincia, y lo que hacemos es tratar de mantener la cadena de pagos. Es decir, poder pagar a los proveedores del gobierno de la provincia, a las empresas constructoras".

Y finalizó: "todos se quejan de que quieren más, entonces dicen, 'no, dame más porque a mí la plata mía no me alcanza', pero la plata del Gobierno tampoco alcanza para nada más".