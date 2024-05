San Juan aceptó un bono de Nación por el pago de una deuda de $2.800 millones

El Dique El Tambolar quedó a medio construir desde que la gestión de Javier Milei paralizó la obra pública. Ahora CAMMESA hizo un pago pero no es suficiente para reactivar la obra que busca hacer el Gobierno de San Juan.

Negociaciones Nación le dio el OK a Orrego para la Ruta 40 y el Túnel de Zonda, pero no para El Tambolar

"Nosotros hemos aceptado el bono, esa era una deuda que tenía CAMMESA con el EPSE por la venta de energía eléctrica por los meses de diciembre, enero y febrero. Se entregaba un bono 38, o sea que el vencimiento del bono es en 38, pero lo podés comerciar en el mercado secundario y estarías obteniendo a lo mejor un 50% de la totalidad del bono, pero como, entonces vos decís la quita del 50%, en realidad la quita es un poco menos porque te evalúan al tipo de cambio oficial y no al contado con liqui o el dólar MEP, eso hace que te apalanquees un poquito y la quita termina siendo del 37, 38%. En caso de que vos quisieras hacerte del dinero y venderlo ahora", afirmó Gutiérrez este lunes en rueda de prensa.

¿La provincia no ha decidido todavía si lo va a vender ahora el bono? "No, eso no, eso lo va un poco también a decidir la gente del EPSE, lo importante es que esa deuda sea regularizada y que a partir del mes de marzo ya comenzarían a pagar cash".

El ministro sanjuanino dijo que la deuda es de 2.800 millones de pesos, que es lo que se corresponde con el mes de diciembre y febrero, "y a partir de marzo ya CAMMESA pagaría el efectivo cash".

Qué pasa con la obra de El Tambolar

Comentó Gutiérrez que lo que se pagó desde CAMMESA a EPSE no tiene que ver con la obra del dique El Tambolar, que está paralizada desde que el presidente Javier Milei dejó de financiar la obra pública en el país. Así, la deuda que se acordó es por específicamente los meses mencionados. A la par, existe una "deuda anterior por intereses y diferencias de cambio que también se siguen reclamando y que iban específicamente para la obra del Tambolar. Eso todavía no está dentro en consideración de esto, sino que lo que CAMMESA ha hecho es con su deuda flotante, que creo que era de un billón de pesos, emitir un bono. En realidad ellos no pueden emitir, sino que lo hacen a través del Ministerio de Economía y hacen una triangulación, de manera que esa deuda flotante que tenía CAMMESA, correspondiente a los meses desde que el nuevo gobierno se hizo cargo a nivel nacional, hasta febrero, y cancelar esa deuda flotante con ese bono AL38, y a partir de marzo ya pagar como corresponde".

¿Qué pasará con la obra de El Tambolar concretamente? "El tema del Tambolar, digamos, tiene otros carriles, no formó parte de lo que viene con esta cancelación de deuda, el importe es significativamente mayor, no son los 2.800 millones (de pesos), sino que están entre 60 y 80 millones de dólares, entonces eso está todavía en negociación", aclaró.

En abril último, la gestión de Marcelo Orrego había hecho un reclamo formal ante la empresa nacional, intimando a los pagos adeudados. Ahora consiguió que le reconocieran una parte pero no es lo correspondiente a El Tambolar.

Sobre en qué se invertirán los fondos que ingresan a la Provincia, concluyó, es para el funcionamiento operativo de EPSE, "no tiene un destino" específico.