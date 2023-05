Salvataje de AFIP: qué sectores empresariales de San Juan son los más aliviados

¿Cuáles son los sectores sanjuaninos que más esperan esta ayuda? La morosidad es generalizada, pero los rubros más importantes que ahora se verán descomprimidos son el sector de la construcción y el agropecuario. Los primeros, debido a los atrasos que están teniendo las empresas constructoras en el pago de la obra pública y las re determinaciones de precios. Por su lado, el sector agropecuario está sufriendo las consecuencias de la sequía y las olas de calor, además de los bajos precios. Basta un ejemplo: este año la cosecha de uvas fue la más baja en la historia por culpa de las contingencias climáticas. “La Confederación Federal Pyme iba a hacer una presentación nacional pidiendo una moratoria fiscal. Por suerte, antes lo puso en marcha el equipo económico”, dijo el productor Juan José Ramos, vicepresidente de la entidad.

En los estudios contables hablan de que el gran atraso que registra el empresariado sanjuanino no es porque no quieran pagar, sino que a las pymes les cuesta cobrar en tiempo y forma, y al mismo tiempo, tienen poco o nulo financiamiento para pagar a los proveedores, y por eso han postergado el pago de impuestos. Aseguran que se han vuelto frecuentes en la provincia las ejecuciones fiscales de pymes.

Alcance de la nueva medida

De acuerdo a la información suministrada por la AFIP, mediante la Resolución General 5361/2023, publicada en el Boletín Oficial, el organismo implementa un nuevo plan de facilidades de pago, el cual permite regularizar obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de abril de 2023, inclusive, sin que ello implique la reducción total o parcial de los intereses resarcitorios y/o punitorios; ni la liberación de sanciones. Mediante el régimen especial de facilidades de pago se podrán regularizar:

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidos sus intereses y multas, vencidas hasta el 30 de abril de 2023, inclusive.

Multas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de estos tributos, comprendidas en el procedimiento para las infracciones, siempre que fueran formulados hasta el 30 de abril de 2023, inclusive, así como sus intereses.

La adhesión al régimen podrá realizarse hasta el 29 de septiembre de 2023, ingresando al servicio “Mis Facilidades”, opción “RG N° 5361 - Plan de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30 de abril de 2023” disponible a partir del 29 de mayo de 2023.

Desde la Afip local van a salir a inducir a los contribuyentes con deuda para que regularicen sus situaciones con este plan, sobre todo teniendo en cuenta que es una tasa de financiamiento más accesible para las micro, pequeñas y medianas empresas, y para los pequeños contribuyentes.

Qué aconsejan los contadores

En el sector contable alientan a que los sanjuaninos tomen esta ayuda fiscal, y aclaran que no es una moratoria, porque no hay descuentos de intereses. Rodolfo Zunino, integrante de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan; explicó que el nuevo plan de pagos establece condiciones más beneficiosas que los planes generales vigentes: mencionó la posibilidad de financiar obligaciones vencidas al 30 de abril, en hasta 84 cuotas para micro y pequeñas empresas; y tasas de interés que llegan al equivalente del 60% de la tasa de interés resarcitorio, “por lo que la financiación es más flexible”.

Rodolfo Zunino CPCE.jpg Rodolfo Zunino

Agregó que es importante destacar que no se podrán refinanciar planes vigentes, por lo que no es aconsejable dejar de pagarlos, mucho menos aquellos realizados en el marco de las últimas moratorias (ley 27541 y 27652). “El nuevo plan de pagos no es una moratoria, por ende, no condona ni exime intereses ni sanciones”, advirtió Zunino. El profesional analizó además que es una oportunidad para regularizar deudas que provengan de procedimientos de inspección que la AFIP esté llevando a cabo.

Para Osvaldo Rebollo, “este tipo de alivio financiero fiscal ayuda mucho a las empresas para regularizar la situación impositiva que están viviendo”, y añadió que en San Juan hay muchas empresas que por la crisis económica que atraviesan algunos sectores, se han visto imposibilitados de mantener sus impuestos al día.

Osvaldo Rebollo 2.jpg Osvaldo Rebollo

“No es por falta de voluntad, lo que observamos en nuestros clientes son las dificultades propias de una cadena de pago que no tienen financiamiento. Ninguna empresa puede comprar sus mercaderías a plaza por la cuestión inflacionaria, no hay planes de pago para nada y los financiamientos de los bancos son inalcanzables, y se han visto limitaciones para pagar las obligaciones mensuales”, indicó Rebollo. El profesional, que integra la mesa directiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; dijo que para una empresa “tener un empleado en regla genera costos tributarios altos”, y que los atrasos tributarios “hacen que peligre la estabilidad y la capacidad de pago de una empresa”.