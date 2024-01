Quieren un boleto más barato para empleados del comercio de San Juan ¿es posible?

El pasaje de micros en San Juan aumenta desde la segunda quincena de enero y la tarifa plana que está a $60 pasará a costar $200. En San Juan, donde el comercio no tiene horario corrido –y no hay consenso para su implementación- se encarecerá bastante para los empleados de comercio: tendrán que afrontar cuatro pasajes diarios por un costo total de $800. Ante ese panorama, la Cámara de Comerciantes Unidos hizo un pedido al gobierno provincial y busca apoyos gremiales para que se instrumente el “Boleto Mercantil”, con rebajas a estos trabajadores por el uso frecuente del colectivo.

El pedido fue tema de conversación en un encuentro de los comerciantes con Alejandro Martín , Secretario de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Producción. Esa área se ofreció a ser nexo, pero el tema debe ser canalizado por los comerciantes en Tránsito y Transporte, que tiene competencia. Por su parte, en el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) les interesa el tema, pero ponen la lupa sobre el origen de la subvención de la rebaja en el boleto, ya que aducen que el gremio no cuenta con fondos suficientes para ese objetivo.

“Nuestra Cámara es una abanderada del horario de comercio actual y no estamos a favor del horario de corrido. Pero el pasaje de $200 en San Juan, contra $70 en Buenos Aires, con menos frecuencia y menos distancia en los recorridos, siendo la misma actividad no tiene sentido. No hay federalismo en Argentina”, se quejó Marcelo Quiroga, presidente de los Comerciantes Unidos, desde donde quieren un boleto con rebajas para el sector.

“Hemos solicitado el Boleto Mercantil para los empleados, para que tengan un descuento de los 4 viajes que hacen. Este beneficio llegaría a más de 10 mil empleados de comercio, de farmacia, ferreteros y otros rubros relacionados que trabajen en el horario habitual de comercio”, dijo Quiroga, quien agregó que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Económica de San Juan.

La Cámara tambien está buscando apoyos gremiales, y además de contactar a Mirna Moral, del sindicato de los trabajadores mercantiles; también piensa hablarlo con el líder del Sindicato de Empleados de Farmacias, Miguel Montaña.

Ante los aumentos del pasaje del transporte público de pasajeros, una solución sería implementar el horario corrido, pero la opción que viene siendo analizada desde hace años, no logra imponerse por muchos motivos.

En la entidad analizan que actualmente quedarse a comer en el centro para trabajar de corrido implica un gasto de alrededor de $5.000 frente a los $400 que implica regresar y volver a la tarde de la casa. “Además se come en familia, se puede retirar al hijo de la escuela, y en la siesta, con 40 grados de temperatura no hay gente en el microcentro, no hay ventas, salvo en los shoppings que están abiertos en horario extendido”, dijo Quiroga.

El problema de implementar un pasaje con rebajas, es quien se hará cargo de los fondos, en momentos donde la Nación quiere que se eliminen todos los subsidios. “Se necesita una subvención, y el tema es quién subsidia ese boleto mercantil, la discusión pasa por eso. El sector comercial no lo puede hacer cuando se están quejando por las ventas bajas, y el gremio tampoco puede”, explicaron fuentes del SEC.

El “boleto obrero”

En provincias como Córdoba o en Rosario, la capital de Santa Fé; se aplica una rebaja a los trabajadores que usan con frecuencia el micro, y se lo denomina boleto Obrero. En Rosario por ejemplo empezó a funcionar desde el año 2014 una rebaja que se aplica en forma directa a aquellos usuarios de la tarjeta SUBE. Quienes más utilicen el sistema de transporte urbano, o sea, mayor cantidad de viajes, obtienen un descuento superior en la tarifa. De 30 a 70 viajes en el mes se obtiene un 20% de descuento y se eleva a 30%, de 80 viajes en adelante. Ese boleto diferencial fue gestionado por la Asociación de Empleados de Comercio y otras organizaciones sindicales.

En Córdoba rige el Boleto Obrero social que aplica 50% de descuento y está dirigido a trabajadores en relación de dependencia en el ámbito público o privado, monotributistas y personas que estén cobrando un fondo de desempleo