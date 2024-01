Quiénes son los dueños de los 10 Registros del Automotor que hay en San Juan

No se sabe oficialmente si serán solo dos los intervenidos, o es el comienzo de un avance gradual. Fuentes del sector en la provincia contaron a Tiempo de San Juan que en esta primera tanda se han enfocado en registros que ya estaban intervenidos por algún problema, o que son nuevos. De hecho, el número 7 de San Juan, que dirige la hermana de una ex senadora ya fue intervenido antes. En el 2019 estuvo a punto de quedar en manos de un familiar del funcionario del Pro, Eduardo Cáceres, aunque luego eso no ocurrió. En ese momento también ganó la pulseada la cercanía con el poder.

De la otra oficina intervenida, -la 8- se sabe que tiene pocos años de vida: “El número 8 es tan nuevo que no tiene ni siquiera tantos trámites como para tener problemas”, dijo un gestor. Los más populosos y que tienen más trámites en la provincia son los Registros número 5, 2 y 4.

Para qué sirven

Los Registros Automotores son los organismos que se encargan de patentar y documentar los cambios en la titularidad de los vehículos. Dependen de Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Cada seccional tiene un Encargado de Registro que es el responsable de llevar adelante la actividad, con la posibilidad de contratar personal a su cargo.

Por estas oficinas deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Si bien los costos a pagar varían según el tipo y modelo de vehículo, se estima que tanto para la transferencia de un auto usado, o el patentamiento de un cero kilómetro, los usuarios deben abonar alrededor de un 6 por ciento del valor del vehículo.

El sistema de registración de la propiedad automotor fue creado por medio de un decreto ley fechado el 30 de abril de 1958, bajo el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu. La intención de registrar la posesión de los vehículos apuntaba a prevenir y combatir su robo y el delito asociado.

La expansión de los registros se dio durante el menemismo: se estima que al inicio de su gestión había unos 300 en todo el país y para el fin de su mandato superaban los 900. Actualmente hay en el país hay 1.557 registros de la propiedad automotor y, para 2022, se registraban más de 10 millones de trámites por año entre presenciales y web.

Durante años la designación de los registros se hizo de forma discrecional y eso generó acusaciones de corrupción y nepotismo que denunciaban que el negocio se repartía entre personas vinculadas al poder, como favores y compensaciones políticas.

En el 2003, por medio de la Resolución 283, se estableció que los encargados serían elegidos por medio de un concurso público con la condición de poseer título habilitante de abogado, escribano y contador público nacional, y posteriormente se agregó la posibilidad de sumar licenciados en administración y en economía. Pese a esto, fuentes del sector sanjuanino aseguran que aun con esos condicionantes, el vinculo con la clase política es seguro.

Los dueños de los registros

De acuerdo a información proveniente del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, los dueños de los registros que funcionan en San Juan son los siguientes.

El Registro de la propiedad Automotor 1 está a cargo del Dr. Daniel Emilio Dávila, y funciona en calle Aberastain 422.

La Dra. Maria Claudia Cerdera Martino maneja el Registro Nro2 que está en 25 de Mayo 335 Este.

El Registro 3 está a cargo del Dr. Raúl Adolfo Gallastegui, y atiende en Tucumán 446 Sur.

El Registro Nro. 4 es de Ángel Roberto Moya Chescotta, y está ubicado en Santa Fe 79 Este.

A su vez, el contador Mario José Chiaramonte, timonea el registro 5 que se ubica en Catamarca 526 Sur.

El Registro 6 es propiedad del Dr. Marcelo Daniel Martínez y su dirección es Rivadavia 285 este.

Entre los dos intervenidos está el Registro 7, en manos de María Angelia Riofrío, hermana de la ex senadora, y funciona en calle San Luis 837 este.

El Registro 8 está a cargo del contador Adrián Alberto Yacante, en Entre Ríos 347, norte.

Además, están los registros de moto vehículos y maquinarias agrícolas. El “A” es del Dr. Fernando Juan Mo y funciona en Entre Ríos 28 Norte. El “B” pertenece al Dr. Carlos Enrique Cámpora y está en Salta 513 Sur.