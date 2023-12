Qué pasará con el boleto del colectivo, paquetes turísticos y planes de ahorro en San Juan

Tras las medidas de Nación El comercio sanjuanino no descarta más aumentos, caída en las ventas y, ¿corren peligro los puestos laborales?

Qué pasará con el boleto de colectivo en San Juan

"Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y en transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho, porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta estos subsidios no son gratis sino que se pagan con inflación", aseveró Caputo durante el mensaje grabado que difundió este miércoles.

Desde el sector del transporte público de pasajeros en San Juan, reconocieron que aún no saben qué pasará con el boleto del colectivo y a esto se le suma la incertidumbre luego de la nueva suba de combustibles del 37% en Shell.

"Estamos con la misma incertidumbre que todos. No podemos saber a cuánto se irá el boleto porque hay que hacer un estudio de costos. Hoy (jueves) hemos presentado una nota a la Ministra de Gobierno para que nos reciba para saber a qué nos tenemos que ajustar en el futuro", explicó Ricardo Salvá, de la ATAP, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Es que, según detalló Salvá, el transporte público de pasajeros en San Juan recibe dos tipos de subsidio, uno nacional y otro provincial. La preocupación hoy que tienen los empresarios es que se les retire el subsidio provincial ya que es mucho mayor al aporte de Nación.

"El principal componente que tiene el transporte público hoy en San Juan no es de Nación, es de la Provincia. Sería peor que nos saquen las compensaciones provinciales porque son cinco veces mayores al aporte de Nación. Esto es así por la disparidad de lo que paga Nación en compensaciones tarifarias en relación a CABA y las provincias. Por eso en el resto del país tienen que salir las provincias a compensar", explicó Salvá.

Es por eso que los empresarios de la ATAP ya pidieron una reunión con Laura Palma, la recientemente designada ministra de Gobierno de Marcelo Orrego. "Estamos con cierta impaciencia porque tenemos responsabilidades constantes. Nosotros no tenemos las posibilidades de otros negocios de ajustar precios que si le aumentan los costos aumentan los precios. Nosotros tenemos que salir a circular, cumplir horarios y no podemos reducir esos servicios. No sabemos a qué atenernos y nos preocupa el precio del boleto alto porque también tenemos conciencia social", cerró Salvá.

Qué pasará con los paquetes turísticos en San Juan

El aumento del 100% del dólar oficial en el país produjo grandes incrementos en los precios del sector turístico en San Juan. Empresarios de agencias de turismo de la provincia confirmaron que los valores de los vuelos de cabotaje y de las reservas hoteleras se duplicaron. Por este motivo, y ante un escenario lleno de especulaciones, aseguraron que no disponen de precios para los paquetes de viaje.

“No tenemos tarifas. Hoteleros y transportistas no reciben pagos porque no quieren congelar los montos”, expresó la empresaria Silvia Yafar. En diálogo con Tiempo de San Juan, manifestó que ninguno de los propietarios relacionados a este rubro estima precios para los primeros meses del próximo año.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez, le manifestó a este diario que habrá aumentos sustanciales a la inflación de la última semana en los precios de los paquetes de viaje. En este sentido, también consideraron los incrementos en los combustibles y colectivos de larga distancia.

“Los sistemas colapsaron por las cargas de las nuevas tarifas e impuestos”, afirmó Silvia Yafar.

Este miércoles, los precios de los vuelos de cabotaje aumentaron cerca del 110%. Además, todas las reservas hoteleras, que iban a pagarse durante esta jornada, pasaron a costar el doble.

Con respecto al turismo receptivo, Yafar declaró que llegaron consultas desde Uruguay y Bolivia, pero su agencia prefirió cotizar los precios para enero con mucha cautela y para marzo y abril, temporada fuerte para San Juan, no dispusieron valores.

Qué pasará con los planes de ahorro de 0Km en San Juan

La suba del dólar oficial a $800 también provocó dolores de cabeza en las concesionarias en San Juan. Según afirmaron, habrá una fuerte suba en los planes de ahorro de los autos 0 kilómetro, aunque no hay un porcentaje confirmado.

En la mañana de este miércoles, las concesionarias registraron varios cortes en el sistema informático de actualización de precios. Por este motivo, no confirmaron los nuevos valores.

Pese a este escenario, representantes de varias sucursales le afirmaron a Tiempo de San Juan que los precios de las cuotas aumentarían cerca de un 40% durante los próximos días. A nivel nacional, esperan incrementos que lleguen hasta el 100%.