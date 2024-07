Propina obligatoria: los gastronómicos de San Juan la miran con recelo

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga) dijeron que no van a hablar hasta conocer los detalles de la normativa que se viene. “No conocemos los detalles del proyecto, son todas conjeturas y versiones. Lo único que sabemos es que se está negociando a nivel nacional desde FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) directamente con la central pública y con los referentes de la cartera de Trabajo. Cuando conozcamos los detalles vamos a opinar”, dijo Mariano Carmona, vicepresidente y la voz gastronómica de Aehga.

Pero por lo bajo, los empresarios del sector miran con malhumor esta normativa, según surgió de un sondeo de Tiempo de San Juan. ¿Por qué? Dicen que encarecerá los costos administrativos de la tarjeta, que será engorrosa su implementación y el reparto posterior, ahora que todo el mundo paga con medios electrónicos.

Hablan que ahora en San Juan casi todos pagan con tarjetas o medios electrónicos. Si la propina obligatoria se incluye, el negocio la cobrará a los tres días si es tarjeta de débito, y a los 15 si es con crédito, a los 15 días. Pero a eso se sumará el costo financiero para el negocio. Luego deberá resolver el reparto a los empleados: ¿será bolsa común o individual?

Pero el factor principal es como caerá en el consumidor, con el consumo cada vez más deprimido. Al mismo ritmo que bajó el consumo bajó la propina en San Juan, aseguran en los negocios. “Es una realidad que está disminuyendo el ticket promedio y mucha gente paga con tarjeta y no deja propina, porque no tiene efectivo o dice que no tiene efectivo”, confió un empresario del sector.

"La mayoría nos han dicho que no apoyan esa medida", declaró Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos. "Sería otro cargo más que se se suma a todos los gastos, impuestos y servicios que han ido aumentado durante estos ultimos meses en la parte gastronomica y que hacen que hoy el sector este al límite, más crítico que el resto del sector comercial. Tienen personal que le deben pagar el sueldo con aumentos paritarios, los servicios que han venido con aumentos del 300% en gas y luz, y sumado a costos de servicios equivalen a otro alquiler", aseguró. Agregó que si va incluido en la tarjeta, el comerciante tendrá que tributar por lo que normalmente es un gesto voluntario del cliente.

A Rubén Miadosqui, dueño de bares en San Juan, le parece bien la idea. “Se aplica en la mayoría de los países, y nos tenemos que adaptar”, dijo. Contó que un porcentaje de lo que se cobra va a propina “y eso es interesante porque va a toda la gente , desde el mozo que antes lo recibia solo, hasta el cocinero”. El empresario comentó que varios negocios de San Juan ya tienen implementado un 10% de propina en sus tickets.

Claro que por ahora eso es sugerido, porque hoy la propina es voluntaria para el cliente y está prohibida por el convenio de los gastronómicos, aunque es clave en sus ingresos: un buen mozo llega a sacar igual o más plata que su sueldo. También, señalan que en el rubro hay una alta evasión fiscal y el no blanqueo de la propina la propicia.

Los cambios que vienen

Si bien aún no es oficial, el decreto saldaría ese gris que estableció uno de los cuatro convenios colectivos de trabajo del sector hotelero gastronómico, que prohibió expresamente la propina. Históricamente, los gastronómicos cobraban propina y también un laudo, que la dictadura militar eliminó en noviembre de 1981, informó Clarin.

Antes existía un laudo, un ítem incluido en la cuenta que pagaba el comensal y todos los días aumentaba un pozo que a fin de mes se repartía entre todos, según un puntaje para el mozo, el asistente de cocina, y el resto del personal. Era una forma de compensar a quienes no recibían propina por no estar en el salón.

Por lo que se sabe hasta ahora, el decreto no restablecerá el laudo, sino la propina pero no como parte del salario, por lo que no pagará cargas sociales. Pero al permitirla y regularla, se la incluirá como ítem en la cuenta. Algunos medios dicen que no será obligatoria, sino qu quedará al libre arbitrio del ccomensal.