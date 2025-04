Por altos costos y pocos ingresos cada vez hay más chacareros que dejan la actividad en San Juan

Proyecto polémico ¿Le bajan o no el pulgar a la COVIAR?: los diputados nacionales por San Juan, con matices; no definen

Trabajar en el campo no es sencillo. Los temporales que se registraron durante el verano afectaron a varios productores, perdiendo en algunos casos hasta el 100% de sus cultivos. Eso, sumado a que algunos de los chacareros alquilan las fincas donde desarrollan sus producciones, lleva a que se tenga que pensar dos veces la continuidad en la actividad.

Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros, aseguró a Tiempo de San Juan que “hubo mucha deserción de agricultores en los últimos meses”. De acuerdo a lo que explicó Sergio, se trata más que nada de productores chicos que buscan otra alternativa.

Sobre la cantidad exacta de colegas que dejaron el campo, López indicó que están trabajando en un relevamiento para tener el dato exacto como también el detalle del tipo de cultivo que se dejará de tener ante la deserción. Pese a ello, indicó que un reflejo de la situación económica del sector se ve en el aporte que realizan los agricultores a la Sociedad.

“El agricultor paga una cuota social mensual para tener un lugar disponible en el mercado y hay muchos que se han atrasado. Más de 100 productores están atrasados en la cuota de un total de 350 productores. Creemos que esa parte del sector es la que cayó”, precisó.

Conocer el detalle de la cantidad de trabajadores que abandonaron la actividad es fundamental, teniendo en cuenta que desde la Sociedad buscarán en el gobierno apoyo financiero para poder auxiliar a quienes más lo requieren. Aseguran que los costos en energía e impuestos en general afectó de manera directa a quienes sumaron como problemas los daños por lluvias, granizo y heladas tempranas, por mencionar algunos ejemplos.

La sequía y los periodos de riego también representa un factor que incide en las problemáticas de los chacareros que deciden dejar la actividad. Sucede que no todos cuentan con pozos de agua, realizar perforaciones no es económico, similar a contar con un sistema de riego que optimice la entrada del agua, por lo que, al no poder cubrir estas necesidades, se ven obligados a abandonar el campo y el trabajo con la tierra.

Desde la Sociedad esperan poder revertir esta situación, consiguiendo y otorgando facilidades crediticias a los productores locales, y de esta manera no perder más chacareros en San Juan.